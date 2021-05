NEC verslaat NAC in finale play-offs (1-2) en promoveert naar Eredivisie

NEC keert na vier jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. De club uit Nijmegen won zondag in de finale van de play-offs van NAC Breda: 1-2.

De winnende treffer kwam in de 89ste minuut op naam van Jonathan Okita. De Duitser werkt de bal na een voorzet van Souffian El Karouani knap binnen. Het was de tweede keer dat NEC op voorsprong kwam. Cas Odenthal opende in de 26ste minuut de score. NAC Breda maakte in de 70ste minuut via invaller Sydney van Hooijdonk gelijk.

NEC eindigde dit seizoen in de reguliere competitie als zevende. Het elftal van coach Rogier Meijer versloeg in de play-offs eerder Almere City FC (0-4) en Roda JC (3-0). (ANP)