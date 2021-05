‘Myanmarese betogers doden uit protest dertien militairen’

In Myanmar hebben betogers uit woede over de staatsgreep in het land zeker dertien militairen gedood. Dat melden lokale media zondag. Ook bezetten de demonstranten een politiebureau in de oostelijke stad Moybe, waarbij ze vier militairen gevangen namen en vastbonden, zo is te zien op beelden die op sociale media circuleren.

De Myanmarese bevolking verzet zich al maanden tegen de militaire staatsgreep. Om de macht naar zich toe te trekken, zette de politieke tak van de krijgsmacht begin februari de toenmalige regeringsleider Aung San Suu Kyi gevangen evenals tientallen andere ministers en prominente leden van haar partij. Deze had bij de algemeen als vrij en eerlijk beschouwde verkiezingen van eind vorig jaar de grote meerderheid van de stemmen gewonnen. Volgens het leger zou er stembusfraude zijn gepleegd.

Na de militaire machtsovername zijn volgens de lokale mensenrechtenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) zeker 815 mensen gedood bij protesten tegen het regime. Ook zijn 4.271 mensen beboet of gearresteerd. De militairen hebben verschillende protestacties op gewelddadige wijze neergeslagen. Vorige week waren er gevechten bij de plaats Mindat, een stadje op honderd kilometer van de grens met India. Inmiddels zijn duizenden inwoners weggevlucht uit het gebied.

Zie ook: 100 dagen staatsgreep in Myanmar