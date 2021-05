Interpol voegt voortvluchtige militair Conings toe aan opsporingslijst

De naam van de voortvluchtige Belgische militair Jurgen Conings staat op de lijst van gezochte personen van Interpol. De internationale opsporingsdienst heeft een portretfoto gepubliceerd die al langer in de media circuleert en een ander beeld waarbij hij zichzelf fotografeert. Interpol beschouwt de 46-jarige Conings als potentieel gevaar omdat hij een „terroristische aanslag op personen en het regime” zou kunnen plegen.

De gevluchte militair die sinds maandag vermist is, dreigde in afscheidsbrieven met een „gewelddadige actie” richting de Belgische regering, virologen en het leger. De Belgische politie en het leger zijn er zaterdag voor de vijfde dag op rij niet in geslaagd Conings te traceren. Volgens lokale media zijn tien huiszoekingen uitgevoerd bij de entourage van de militair en bij zijn eigen huis. Er ontbreekt nog ieder spoor van de man zelf.

Zaterdag is de zoekactie naar Conings in het Nationaal Park Hoge Kempen afgerond. Het natuurgebied is weer open voor publiek. Diezelfde dag hebben zo’n 150 mensen een mars gelopen in de buurt van de zoekactie naar Conings. De deelnemers aan de mars droegen borden met daarop teksten als „als één achter Jurgen” en spraken hun steun uit voor de militair. De actie werd aangekondigd via sociale media, waar ook stond dat familieleden van de militair daarbij aanwezig zouden zijn.

Wapens

Sinds maandag is Conings onvindbaar voor de opsporingsdiensten. Nadat hij met een smoes wapens ophaalde bij het depot van de kazerne is hij vertrokken. De politie trof zijn auto aan met daarin vier raketwerpers. Justitie gaat er vanuit dat hij nog in leven is. Naar aanleiding van de afscheidsbrieven waarin hij zich dreigde richting virologen en kabinetsleden, moest de bekende viroloog Marc Van Ranst onderduiken.

Conings koestert extreemrechtse sympathieën en de veiligheidsdiensten beschouwen hem als „potentieel gevaarlijke terrorist”. De militair stelde in zijn brieven onder meer dat hij zich niet langer thuis voelt in een door coronaregels gedomineerde samenleving.

