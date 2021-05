Feyenoord wint van Utrecht, haalt Europees voetbal en emotioneert Dick Advocaat

Trainer Dick Advocaat neemt afscheid van Feyenoord met Europees voetbal. De Rotterdammers versloegen FC Utrecht zondagmiddag met 2-0. Daardoor mag Feyenoord zich opmaken voor de tweede ronde van het nieuwe Europese toernooi, de Conference League. Het was de laatste wedstrijd van Advocaat als trainer van Feyenoord. De 73-jarige coach zat geëmotioneerd op de bank in de Kuip, waar ook publiek aanwezig was.

Het duel stond aanvankelijk voor zaterdagavond op het programma, maar werd naar zondag verplaatst vanwege het Eurovisie Songfestival dat zich ook in Rotterdam afspeelde. FC Utrecht probeerde het uitstel per kort geding te dwarsbomen, maar kreeg ongelijk bij de rechter. De 6.500 aanwezige supporters zagen een duel vol strijd dat in de 25ste minuut werd opengebroken door de Colombiaan Luis Sinisterra. Hij dribbelde het strafschopgebied in en kapte zijn tegenstander uit, waarna de aanvaller de bal hoog in de korte hoek schoot. De openingstreffer maakte zichtbaar emoties los bij Advocaat.

In de tweede helft drong FC Utrecht meer aan, op zoek naar de gelijkmaker. Gyrano Kerk leek die te gaan leveren, maar Feyenoord-doelman Justin Bijlow wist zijn schot knap te keren. De Utrechters namen daarna meer risico, waardoor er ruimte ontstond voor Feyenoord. In de blessuretijd stelde invaller Bryan Linssen na een tegenaanval de zege en daarmee Europees voetbal veilig. Toen het laatste fluitsignaal klonk, haastte een tot tranen toe geroerde Advocaat zich richting de kleedkamer. Hij werd toegezongen door het aanwezige publiek. Volgend seizoen is Arne Slot trainer in De Kuip.

Na afloop van de wedstrijd is door de mobiele eenheid (ME) ingegrepen bij het stadion. Een groep van ongeveer tweehonderd Feyenoord-aanhangers stak vuurwerk af en gooide dit bij het stadion over het hek. De politie vroeg hen weg te gaan en toen aan die oproep geen gehoor werd gegeven werden er politiebussen, politie te paard en een waterkanon ingezet. Bezoekers die na de wedstrijd, sommigen met kinderen, in de auto wilden stappen om naar huis te gaan konden aanvankelijk niet weg door de onrust.