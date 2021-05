Elf Belgische militairen die op terreurlijst staan, wordt de toegang tot wapendepots ontzegd

Elf Belgische militairen die op een terreurlijst staan mogen per direct geen wapendepots meer in en krijgen ook geen toegang meer tot gevoelige plaatsen en gevoelige informatie. Dat heeft Ludivine Dedonder, de Belgische minister van Defensie, zondag gezegd tegen de Franstalige Belgische zender RTL-TVi, meldt de Vlaamse omroep VRT.

De minister nam dat besluit als gevolg van het optreden van de sinds maandag voorvluchtige Belgische militair Jurgen Conings. Die kon zware wapens uit een depot van defensie meenemen, hoewel hij op een terreurlijst van de inlichtingendienst van het leger stond. Op die lijst bleken nog meer militairen te staan, waarop Dedonder de Belgische chef van Defensie Michel Hofman heeft gevraagd hen onmiddellijk de toegang tot wapendepots te ontzeggen. Hofman heeft de minister gemeld dat dit intussen gebeurd is.

Naar Conings is sinds dinsdag een intensieve zoekactie gaande. Hij staat inmiddels op een opsporingslijst van Interpol. De Belgische federaal procureur Frédéric Van Leeuw liet zondag aan de Vlaamse krant De Standaard weten dat het de bedoeling is dat Conings „levend” opgepakt wordt. „Er is geen sprake van dat er zou geschoten worden om te doden.” Van Leeuw reageerde hiermee op berichtgeving in Vlaamse media dat het leger een ‘licence to kill‘ zou hebben voor de voortvluchtige militair.