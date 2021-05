Curator D-reizen eist merkrechten op in kort geding tegen ex-eigenaren

De curatoren van D-reizen eisen de merknaam op van de reiswinkel die de oud-eigenaren Marije Haeck en Jan Henne de Dijn weigeren af te staan. De curatoren willen dat de twee de merkrechten onmiddellijk verkopen voor 500.000 euro. Dinsdagochtend dient er een kort geding over de kwestie bij de rechtbank Haarlem.

Haeck en De Dijn verwierven het pandrecht op het intellectueel eigendom van onder meer de merknaam D-reizen toen ze het bedrijf op 23 december 2020 overnamen. De curatoren, die vóór het faillissement tijdelijk als stille vennoten optraden, menen dat ze eerder met Haeck en De Dijn afspraken hadden gemaakt over het verkopen van de merkrechten bij een eventueel faillissement of een doorstart.

De kwestie is nu actueel, omdat de curatoren met PrijsVrij Vakanties in Den Bosch een overeenkomst sloten over een doorstart van D-reizen, waarbij ook de cruciale merkrechten zijn inbegrepen. Wie doorstart met D-reizen heeft ook de merknaam nodig. Haast is geboden, zeker nu de zomervakanties geboekt gaan worden, stellen de curatoren in de dagvaarding.

De doorstart met PrijsVrij loopt gevaar nu het duo de merknaam weigert af te staan voor 500.000 euro. „De doorstart dreigt te worden gefrustreerd doordat zij medewerking weigert te verlenen aan de overdacht van de intellectueel eigendomsrechten aan PrijsVrij”, schrijven curatoren Ton Tekstra en Karel Jan Willemse in een dagvaarding in bezit van NRC.

Haeck en De Dijn geven toe dat eerder is gesproken over het aanbieden van de rechten, maar verbonden daar wel voorwaarden aan. De eigenaren zouden betrokken worden bij de procedure over de doorstart, maar claimen dat dit niet (voldoende) is gebeurd. De curatoren ontkennen dit en menen transparant te zijn geweest bij de doorstartprocedure.

2 miljoen euro

De strijd is inmiddels hoog opgelopen. De twee ex-eigenaren proberen de pandrechten met daarin de merknaam in bezit te houden en hebben daartoe zelf ook een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. Haeck en De Dijn vinden dat meer moet worden betaald voor de rechten als een nieuwe eigenaar ze wil gebruiken.

Dat de rechten geld waard zijn, werd eerder al duidelijk. In maart 2021, vlak voor het faillissement, verplaatste het duo de merkrechten, destijds gewaardeerd op 2 miljoen euro, naar hun gezamenlijke holding Selten. Dat wekte argwaan bij de curatoren.

Die eisten dat deze transactie werd teruggedraaid. Dat gebeurde, maar daarmee is de twist over het eigendom nog niet beslecht, aangezien Haeck en De Dijn blijven vasthouden aan het pandrecht op de merknamen.

De curatoren zien daarin kwade opzet. Ze menen dat de ex-eigenaren alleen dwarsliggen om een betere prijs te bedingen. „In werkelijkheid is Selten maar op een ding uit: het creëren van nuissance value (rumoer, red) in de hoop de curatoren alsnog aan de onderhandelingstafel te dwingen en daarmee een zo groot mogelijk bedrag naar zichzelf toe te kunnen trekken", stellen Tekstra en Willemse in de dagvaarding. „Dat is onrechtmatig en levert misbruik van recht op.”

Het curatorenduo zal dinsdag eisen dat Haeck en De Dijn de rechten onmiddellijk overdragen. Voor het klantenbestand en de inventaris biedt PrijsVrij in totaal nog eens 2,3 miljoen euro, waarmee de overname op 2,8 miljoen uitkomt. PrijsVrij streeft naar werkgelegenheid voor 450 werknemers (van de 1.150 in totaal) en wil doorstarten met 140 van de 350 winkels.

Haeck wil niet inhoudelijk reageren op de dagvaarding en verwijst naar het verweer dat in de rechtszaal zal worden gevoerd. „We zien de zaak met vertrouwen tegemoet.”