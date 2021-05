Congolezen vluchten richting Rwanda na vulkaanuitbarsting

Inwoners van de stad Goma in het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn zaterdag op de vlucht geslagen nadat de vulkaan Nyiragongo was uitgebarsten. Dat meldt persbureau AP. Het is voor het eerst in bijna twintig jaar dat de vulkaan is uitgebarsten.

Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen bij de uitbarsting. Na de eruptie is er lava uit de actieve vulkaan gestroomd, waardoor een snelweg werd geblokkeerd en vliegverkeer moest worden stilgelegd. Ook is de elektriciteit in een groot deel van Goma uitgevallen. Hoewel autoriteiten benadrukken dat de lavastroom niet richting de miljoenenstad stroomt, is een evacuatiebevel van kracht.

Enkele duizenden inwoners uit Goma zijn richting Rwanda gevlucht. Volgens een inwoner van de stad tegen persbureau AP zijn de mensen in „een totale psychose”. „Iedereen is bang; mensen rennen weg. We weten echt niet wat we moeten doen”, zegt hij. Goma ligt in de provincie Noord-Kivu waar zes actieve vulkanen liggen. Experts waarschuwden al eerder voor een mogelijke uitbarsting.

De Nyiragongo barstte voor het laatst uit in 2002. Destijds kwamen er circa 250 mensen om het leven en duizenden inwoners van Goma raakten hun huis kwijt. In 1977 barstte de vulkaan ook uit, toen kwamen meer dan zeshonderd mensen om het leven.