Zeeland moet het deze Pinksteren van de Nederlandse toeristen hebben

In de Zeeuwse badplaats Domburg is Nederlands dit Pinksterweekeinde de voertaal. De terrassen in de Ooststraat zijn vol, de gebruikelijke zaterdagrij staat bij de vishandel, maar de meeste toeristen uit Duitsland laten dit jaar verstek gaan.

Een willekeurige telling op de redelijk gevulde parkeerplaatsen in Domburg illustreert dat de Zeeuwse kust het in dit tweede coronajaar van de Nederlandse toeristen moet hebben. En van wat Belgen. Bij één van de slechts twee geparkeerde Duitse auto’s in de buurt van molen Weltevreden staan de twintigers Hannah en Simon uit Keulen. „Wij zijn beiden ingeënt omdat wij in de medische sector werken”, zegt Simon. „Vanochtend heb ik nog op internet naar informatie gezocht, maar als wij vanavond teruggaan naar Duitsland, hoeven we volgens mij niet in quarantaine.” Volgens Hannah is de regel „dat je meer dan twee weken geleden gevaccineerd” moet zijn om vrij naar Nederland te kunnen reizen.

Juist de eisen bij thuiskomst, die per deelstaat in Duitsland verschillen, zorgen er volgens Arjen Brinkman voor dat de meeste Duitsers thuisblijven. De eigenaar van camping De Paardekreek in Kortgene, zo’n 25 kilometer ten oosten van Domburg, schat het percentage Duitsers bij hem op hoogstens 10 procent. Normaal is zeker de helft van de gasten Duits. „In sommige delen van Duitsland, zoals Noordrijn-Westfalen, moet je vijf dagen in quarantaine als je in Nederland bent geweest. Voor ouderen is dat vaak niet zo’n probleem, maar als papa en mama volgende week moeten werken en de kinderen naar school moeten, dan is die quarantaine toch wel een drempel.”

Camping directeur Arjen Brinkman met de fiets in hand maakt een praatje. Foto Merlin Daleman



‘Normaal puilt Zeeland uit’

Brinkman heeft als voorman van Hiswa-Recron Zeeland, brancheorganisatie voor watersport- en recreatiebedrijven, een goed beeld van de bezetting in de regio. Dat hoogstens 10 procent van de gasten uit Duitsland komt, geldt waarschijnlijk wel voor de hele provincie. „Normaal puilt Zeeland uit met Pinksteren. Dat is nu niet het geval, ondanks de toename van Nederlandse toeristen.” Anders dan anders waren ook de vele telefoontjes van potentiële gasten. „Veel mensen wilden weten of er extra maatregelen waren getroffen. Sommigen zijn voorzichtig en willen strenge regels, anderen willen juist dat ze gebruik kunnen maken van alle faciliteiten op de camping.”

Toch zie je de drukte in de straten van Domburg voor een groot deel terug bij camping De Paardekreek. Bijna alle plekken zijn bezet en die worden in beslag genomen door Nederlandse gezinnen die voor een binnenlandse vakantie hebben gekozen. „Het is hier wel iets minder druk, omdat niet alle mensen zijn gekomen die hier een vaste plek hebben. Dan zie je alleen maar de caravan en de tent staan en zijn de mensen thuisgebleven.” Volgens Brinkman kan het aantal toeristen in Zeeland nog wel toenemen. „Het weer was vrijdag zo slecht dat sommige gasten, wellicht ook Duitsers, een dagje later zijn vertrokken.”

Foto Merlin daleman Foto Merlin Daleman Foto Merlin Daleman

Tot de weinige Duitsers behoren Stephan en Silke Koch, twee zestigers uit de buurt van Berlijn. „Wij zijn hier altijd van april tot oktober. Normaal gaan we dan wel een keertje terug naar Berlijn, maar we hebben nu geen zin om in quarantaine te gaan”, zegt Stephan.

Volgens hem houdt die verplichting Duitse weekendtoeristen inderdaad weg. „En de autoriteiten waarschuwen ook om niet naar het buitenland te gaan. Als je voorzichtig bent zoals wij, is er weinig aan de hand, zeker omdat wij gevaccineerd zijn.” De afgelopen weken was het ook op De Paardekreek erg rustig. „Zo rustig”, zegt Silke, „dat de supermarkt aanbod om de boodschappen te komen brengen. Nou, dat gebeurt normaal niet.”

Geen extra maatregelen

Toch was het vorig jaar nog rustiger met Pinksteren, ook al liep de temperatuur toen op tot bijna dertig graden. Uit angst dat de Zeeuwse ziekenhuizen zouden overstromen, deden de autoriteiten er alles aan om toeristen te weren. Eigenaars van een tweede huisje werd expliciet verboden om daar de nacht door te brengen. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zeeland zijn dit jaar met Pinksteren geen extra regionale maatregelen getroffen naast de bestaande landelijke regels. Al mogen gemeenten, zoals in Domburg, dit weekeinde drukke straten voor het verkeer afsluiten.

Antwerpenaar Albert Aerts maakt zich in Kortgene weinig zorgen over corona. De Zeeuwse kust geeft de zestigplusser een veiliger gevoel dan de Belgische badplaatsen. „Het is daar veel drukker, bijvoorbeeld in plaatsen als Blankenberge, dan hier.” Terwijl hij in de regen op weg is naar zijn caravan, ziet zijn vakantie er weinig anders uit dan in de periode vóór corona. „Het grootste verschil is dat het vakantieseizoen voor ons wat later is begonnen, omdat dit voorjaar nog beperkingen golden. En we doen wat voorzichtiger, maar mijn vrouw en ik zijn beiden gevaccineerd.” Avondlijke bezoekjes aan de Zeeuwse restaurants mist hij niet. „Wij zijn nog van de oude stempel. De meeste avonden kookt mijn vrouw.”

De jongeren laten zich evenmin remmen door de pandemie. En ook niet door de kou en de regen. Daar heb je in het binnenzwembad op De Paardekreek ook weinig last van. „Wel jammer dat het buitenbad vandaag niet open is”, zegt een meisje tegen haar moeder op weg naar de caravan en warme kleren. Dat buitenbad blijft nog wel even dicht. Tot de temperatuur boven de 15 graden uitkomt.