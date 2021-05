Voortgezet onderwijs weer volledig open vanaf 31 mei

Vanaf maandag 31 mei mogen de middelbare scholen weer volledig open. Dat laat demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, ChristenUnie) zaterdag weten na afloop van het Catshuisberaad, waar het kabinet met deskundigen sprak over nieuwe versoepelingen. Na volgende week mogen leerlingen weer elke dag naar school en kan de 1,5-meterregel worden losgelaten.

De heropening van de scholen was al langer onderwerp van gesprek binnen het kabinet. Ook het Outbreak Management Team had vrijdag al geadviseerd de scholen weer te openen. De besmettingscijfers op scholen zouden een dusdanige verbetering tonen, dat het verantwoord is om weer elke dag naar school te komen en daar de 1,5-meterregel los te laten. Wel wordt leerlingen en leraren gevraagd vanaf 31 mei twee keer per week een zelftest af te nemen. Ook moet er genoeg afstand gehouden worden tussen leraren en leerlingen. Op dit moment wordt er op middelbare scholen enkele dagen per week fysiek lesgegeven.

Volgens Slob gaat er niets boven lesgeven op de scholen zelf. „Dat scholieren dit schooljaar nog minimaal zes weken volledig fysiek onderwijs krijgen, maakt een groot verschil. Niet alleen voor de schoolprestaties, maar ook voor hun welzijn.”

LAKS opgelucht, onderwijzers kritisch

Onder leraren bestaat weerstand tegen het heropenen van de scholen. Een enquête van vakbond CNV Onderwijs liet zien dat driekwart van de leden geen heropening van de scholen wil voor de zomervakantie. Gevreesd wordt dat door hoge uitval van docenten de continuïteit van het onderwijs in gevaar komt.

Nienke Luijckx van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) laat juist weten „ontzettend blij” te zijn met de stap. „Naar mijn mening was er maar één juiste beslissing te nemen vandaag en dat was deze.” Dat het al bijna zomervakantie is en de verdere heropening dus maar zes weken zal duren, doet volgens haar niet ter zake. „Ik denk dat we in een stadium van de crisis zijn gekomen dat elke dag telt. Mentaal staan jongeren al zo lang onder druk. Ik hoor in mijn achterban alleen maar enthousiaste geluiden.” Hoewel het zelftesten door leerlingen op vrijwillige basis zal gebeuren, zal LAKS „stimuleren” om hier wel gebruik van te maken. „Het is een belangrijk middel om scholen open te houden”, zegt Luijckx. Ze wijst erop dat het eerdere besluit van minister Slob om scholen alvast te voorzien van zelftesten, nu goed uitpakt.

Hendrik de Moel, bestuurder van de Algemene Onderwijsbond (AOb), zegt het besluit van het kabinet te begrijpen, aangezien het OMT heeft aangegeven „dat het veilig is”. Hij wijst wel op het belang van de (vrijwillige) zelftesten. „Wij hopen heel erg dat leerlingen zich daaraan houden en roepen ze op om dat te doen”, zegt De Moel. Hij noemt dat in het belang van de docenten, maar ook van „eigen ouders, grootouders en familieleden”.