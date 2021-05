Verdachte steekpartij Amsterdam vertoonde ‘verward gedrag’

De 29-jarige verdachte van het neersteken van vijf mensen in Amsterdam vrijdagavond was geen bekende van de politie. Volgens getuigen vertoonde hij verward gedrag, heeft de Amsterdamse driehoek (burgemeester Femke Halsema, de politie en het OM) zaterdagochtend bekendgemaakt. Het motief van de man uit Amstelveen, die in hechtenis zit, is onbekend. De politie heeft vooralsnog geen aanwijzingen voor terreur, maar houdt alle opties open.

In de Ferdinand Bolstraat en de directe omgeving daarvan, in de Amsterdamse wijk De Pijp, werden vrijdagavond vijf mensen afzonderlijk van elkaar neergestoken. Een 64-jarige Amsterdammer overleed ter plaatse, vier andere mensen raakten gewond. De gewonden, allen tussen de 21 en 28 jaar oud, liggen met onbekend letsel in het ziekenhuis. Drie van hen komen uit Amsterdam en één uit Haarlem. Vooralsnog lijken alle vijf de slachtoffers willekeurig te zijn gekozen. De politie gaat ervan uit dat de aangehouden verdachte verantwoordelijk is voor al die incidenten.

Agenten hebben de afgelopen uren uitvoerig onderzoek verricht. Zo is de woning van de verdachte in Amstelveen doorzocht, waarbij onder meer een auto in beslag is genomen. Ook zijn verschillende getuigen gehoord. Enkele van hen hebben verklaard dat de man ten tijde van de steekpartij „verward” gedrag vertoonde. De verdachte, die op enkele verkeersdelicten na een blanco strafblad heeft, wordt zaterdag gehoord.