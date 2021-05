De vierde Nederlandse zege. ‘Ding-a-dong’ van Teach-In was spot on in 1975. Vrolijke dansmuziek, uitbundige kleren; het leek wel wat op ABBA. In Engeland was het lied een lachsucces wegens de onbedoelde verwijzing naar naaktloperij (‘And you walk along with your ding dang dong’) en het wonderlijke advies tegen verdriet: ‘Ding-a-dong every hour/ When you pick a flower’ Terwijl de Nederlandse tekst juist zo tragisch is, met die vrouw die nachten op hem bleef wachten, terwijl ze tikketak de uren telde. Zangeres Getty Kaspers zal het vanavond wederom zingen, in de pauze van de Songfestivalfinale, vanaf de Rotterdamse daken.

Foto Harry Pot / Spaarnestad Photo