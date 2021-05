Opvang in barakken die wijken werden

Zeventig jaar geleden kwamen de eerste Molukkers naar Nederland; in eerste instantie voor een tijdelijk verblijf. Maar tijdelijk werd definitief, eerst in kampen die later woonwijken werden. Victor Joseph, Sam Jones en Guido Spring maakten een podcastserie over de Molukse wijken in Nederland. In het Groningse Appingedam ligt de oudste Molukse wijk van Nederland. Bewoner Mingus Samu Samu woont er al ruim zestig jaar. Hij vertelt over de barakken – na de oorlog gebouwd voor NSB’ers – waarin zijn ouders werden opgevangen en waar hij werd geboren. „De eerste generatie van ons heeft zo veel gedaan en betekend voor de Nederlandse overheid. Heel wat kastanjes uit het vuur gehaald. Als je dan als dank een dergelijk onderkomen krijgt: dat heeft niemand verdiend. En onze ouders helemaal niet.”

Koloniale geschiedenis 11 afleveringen van 20 minuten Sonodocs

