In de Amsterdamse prikstraat voor mijn tweede Pfizerprik. „Bent u rechts of links”, vraagt de prikmevrouw. „Rechtshandig, maar in het stemhokje links.” „Anders had ik u ook niet geprikt”, zegt ze.

