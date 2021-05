Italië wint Eurovisie Songfestival met rocknummer van Maneskin

Italië heeft de 65ste editie van het Eurovisie Songfestival gewonnen. In de finale in het Rotterdamse Ahoy zong Maneskin het nummer ‘Zitti e Buoni’ en kon daarmee op het hoogste aantal punten rekenen. Dankzij de winst wordt het populairste live muziekevenement ter wereld volgend jaar uitgezonden vanuit Italië. Namens Nederland deed Jeangu Macrooy zijn bijdrage met het nummer ‘Birth of a New Age‘, en eindigde daarmee op plek 23.

Het was uiteindelijk aan het publiek te danken dat het Zuid-Europese land het festival won. Nadat de juryuitslagen geteld waren stond Italië vierde en Zwitserland op één. Uiteindelijk sleepte de band Maneskin 524 punten binnen, waarvan 318 van het publiek, wat genoeg was voor de winst. „Rock ’n roll never dies”, aldus de band vlak na de eindzege. Frankrijk eindigde uiteindelijk als tweede en Zwitserland als derde.

Het coronavirus was een rode draad in de inzendingen van het Songfestival 2021: Wie dat wil, hoort in elk lied de pandemie

Nederland eindigde ver onderaan op de 23e plek. De vakjury gaf Jeangu Macrooy 11 punten, terwijl de zanger het met nul punten van de televisiekijkers moest doen. Helemaal onderaan eindigde het Verenigd Koninkrijk, dat zowel van de jury als van het publiek geen punten kreeg. Het Eurovisie Songfestival werd dit jaar alsnog in Rotterdam gehouden, nadat het vorig jaar was uitgesteld vanwege de coronapandemie. Er mochten zaterdag 3.500 toeschouwers in de zaal aanwezig zijn, die vooraf een coronatest hadden ondergaan.