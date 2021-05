Het beest in de bek kijken

Van jongs af kampt schrijver Daan Heerma van Voss met paniekaanvallen en een angststoornis. Nooit eerder durfde hij die angst te onderzoeken, maar aangespoord door zijn ex ging hij die zoektocht toch aan. Het leidde tot een boek – De bange mens – en, samen met radiomaker Remy van den Brand, een podcastserie: De Angstpodcast. Hij spreekt met neuropsycholoog Erik Scherder en meerdere psychiaters over wat angst is. In de tweede aflevering vertelt hij dat familieleden ook last hadden van angsten. Het zijn vooral de gesprekken met zijn moeder en 98-jarige oma die indruk maken. „Ik werd er ontzettend somber van omdat ik mijn gezin daar zo mee pestte”, zegt zijn oma over haar angsten. „Ik ben altijd erg bezig geweest om mijn omgeving het prettig te maken.”

Psychologie 5 afleveringen van 30 minuten VPRO/ NPO Radio 1

