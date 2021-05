Duizenden kalkoenen en kippen geruimd na ‘gevaarlijke variant’ vogelgriep in Weert

In het Limburgse Weert worden sinds zaterdag op meerdere pluimveebedrijven duizenden kalkoenen en kippen geruimd vanwege een uitbraak van vogelgriep. Het virus werd vrijdag vastgesteld bij een kalkoenenboerderij. Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zou het om een ernstige variant gaan. In totaal worden er zo’n 79.000 dieren geruimd, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Bij het bedrijf waar het virus werd vastgesteld, worden 13.000 kalkoenen geruimd. Bij bedrijven in een straal van een kilometer gaat het om preventief nog eens 66.000 legkippen. Ook worden zeven andere bedrijven in een straal van drie kilometer onderzocht op de aanwezigheid van het vogelgriepvirus, en er geldt een vervoersverbod van dieren, mest en eieren in een straal van tien kilometer. „We hebben hier met één geïsoleerd geval te maken, en met het preventieve ruimen en het vervoersverbod van eieren hopen we dat zo te houden”, licht een woordvoerder toe. Het zou nog te vroeg zijn om te zeggen of er meer bedrijven geruimd moeten worden.

Het gaat volgens de NVWA om een zogenaamde hoogpathogene virusvariant, die zeer dodelijk en besmettelijk is voor vogels. Voor mensen vormt dit vogelgriepvirus geen bedreiging. Sinds een uitbraak van de vogelgriep afgelopen najaar gelden er maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Voor commerciële pluimveehouders geldt een ophokplicht; dierentuinen, kinderboerderijen en houders van hobbyvogels moeten de dieren afschermen van wilde trekvogels.