Miljoen coronadoden in Latijns-Amerika

In Latijns-Amerika en de Caraïben zijn sinds het uitbreken van de pandemie meer dan een miljoen coronadoden geteld. De grens van een miljoen werd vrijdag gepasseerd, meldt persbureau Reuters. Brazilië is met 446.309 officieel geregistreerde doden het zwaarst getroffen, gevolgd door Mexico (221.080), Colombia (82.233), Argentinië (73.391) en Peru (67.253).

Er zijn sinds het coronavirus begin vorig jaar uitbrak ruim 31,5 miljoen besmettingen vastgesteld. In de meeste Latijns-Amerikaanse en Caraïbische landen blijft de vaccinatiecampagne nog ver achter bij die van de Verenigde Staten en Europa.

In Argentinië en Colombia lopen het dagelijks aantal sterfgevallen en nieuwe besmettingen momenteel op. Argentinië gaat daarom de komende negen dagen in een strikte lockdown. In Brazilië en Mexico zijn de coronacijfers juist fors aan het dalen. Naar de aanpak van de regering van de Braziliaanse president Bolsonaro is een parlementair onderzoek begonnen. Bolsonaro is tegen lockdowns en heeft niet op tijd vaccins ingekocht.