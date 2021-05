Cipiers die werkten tijdens Jeffrey Epsteins zelfmoord sluiten deal met justitie

De twee gevangenismedewerkers die de van misbruik beschuldigde multimiljonair Jeffrey Epstein bewaakten ten tijde van diens zelfmoord hebben vrijdag een overeenkomst gesloten met justitie. Daarmee komen de aanklachten te vervallen, melden Amerikaanse media. Als een rechter de deal goedkeurt, worden de cipiers onder toezicht vrijgelaten en moeten ze honderd uur taakstraf uitvoeren. De toenmalige bewakers van de instelling in New York hebben toegegeven dat ze diverse documenten hebben vervalst, waardoor de indruk ontstond dat Epstein meermaals was gecontroleerd voordat hij in augustus 2019 dood in zijn cel werd aangetroffen.

Senator Ben Sasse, als Republikein lid van de Senaatscommissie voor de rechterlijke macht, heeft zich vrijdag in een verklaring kritisch uitgelaten over het akkoord. Hij noemt deze „onaanvaardbaar” en de honderd uur taakstraf „een grap”, verwijzend naar het feit dat Epstein met zijn zelfmoord „ontsnapte aan gerechtigheid”.

Tova Noel and Michael Thomas waren op 10 augustus 2019 aan het werk in het cellencomplex in New York waar Epstein gevangen zat. Ze dienden iedere dertig minuten de cellen te controleren, maar in plaats daarvan waren ze volgens justitie online aan het winkelen of aan het slapen. Ondertussen vulden ze op de daarvoor bestemde papieren in dat ze de controles wel degelijk hadden uitgevoerd.

Personeelstekort

Epsteins zelfmoord zette de schijnwerpers op een van de best beveiligde gevangenissen in de Verenigde Staten. De instelling kampt met een nijpend personeelstekort, waarbij cipiers regelmatig gedwongen zouden worden dubbele diensten te draaien. Ook een van de bewakers in deze zaak-Epstein werkte die betreffende nacht voor de vijfde keer op rij over.

De 66-jarige Amerikaanse multimiljonair Epstein, met hooggeplaatste vrienden als de voormalige Amerikaanse presidenten Donald Trump en Bill Clinton, werd in de zomer van 2019 aangehouden. Hij zou tientallen meisjes seksueel hebben uitgebuit en misbruikt en werd in New York vastgezet in afwachting van zijn proces. In de ochtend van zaterdag 10 augustus werd Epstein dood aangetroffen in zijn cel. Niet lang daarna bevestigden de autoriteiten dat hij zelfmoord had gepleegd.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113