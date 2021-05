Bayern-spits Lewandowski breekt in slotminuut ‘onhaalbaar’ doelpuntenrecord

Het werd jarenlang als een onhaalbaar record gezien, maar Bayern München-aanvaller Robert Lewandowski mag hem vanaf zaterdag op zijn naam schrijven: 41 Bundesliga-doelpunten in één seizoen. In de slotminuut van de laatste competitiewedstrijd tegen Augsburg schoot de Pool het 49 jaar oude record uit de boeken dat nog op naam stond van Bayern-legende Gerd Müller.

In de afgelopen decennia lukte het niemand om vaker dan veertig keer te scoren. Lang leek het er zaterdag op dat het ook Lewandowski niet gegund zou zijn. Na een eigen doelpunt van de Nederlander Jeffrey Gouweleeuw en Bayern-doelpunten van Gnabry, Kimmich en Coman stond het 4-2 voor de Rekordmeister. In de 90ste minuut liet Augsburg-doelman Gikiewicz echter de bal los, waarop Lewandowski de niet te missen kans afrondde en de eindstand op 5-2 en zijn seizoenstotaal op 41 zette.

Profiel Robert Lewandowski: een topscorer zonder heldenstatus

Om Müller ook op de Bundesliga-topscorerslijst aller tijden te passeren moet Lewandowski nog flink zijn best doen: hij staat momenteel tweede met 277 doelpunten, waar Müller in zijn actieve jaren 365 keer het net wist te vinden in competitiewedstrijden. Müller slaagde er jarenlang in om gemiddeld per wedstrijd één goal of meer te maken - in totaal scoorde hij 525 keer in zijn jaren bij Bayern München.