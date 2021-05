Alles en meer over het Songfestival

Na twee jaar voorpret is het vanavond zover: de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. De wekelijkse podcast Ding-a-Dong is al weer toe aan zijn derde seizoen. Makers Marco Dreijer en GJ Kooijman (twee Songfestivalfans in hart en nieren) brengen je dagelijks op de hoogte van alle aspecten en laatste nieuwtjes van het Songfestival. De luisteraar hoort alles over de repetities, interviews met artiesten en mensen voor en achter de schermen, voorspellingen, vooruitblikken en veel meer. De podcast is een tikje hysterisch, maar ook inhoudelijk en vooral enorm aanstekelijk vanwege het enthousiasme van Dreijer en Kooijman. „Ik kan niet wachten! Ik zei bijna tegen de caissière in de supermarkt ‘Songfestival hè, leuk hè, top hè, je moet gaan kijken!’”

Show 39 afleveringen van een uur Marco Dreijer en GJ Kooijman

