Werkgeversorganisaties willen investeringen van nieuw kabinet

Het nieuwe kabinet moet vooral gaan investeren en niet bezuinigen. Die boodschap hebben de voorzitters van werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakbond FNV vrijdagochtend meegegeven aan informateur Mariëtte Hamer.

Ingrid Thijssen van VNO-NCW zei achteraf tegen de pers dat het „ongelooflijk belangrijk” is dat er wordt geïnvesteerd om uit de coronacrisis te komen. „Investeringen betekenen banen.” Een belangrijke les die getrokken kan worden uit de financiële crisis aan het begin van deze eeuw is volgens haar dat het verzwaren van lasten en bezuinigen het economisch herstel juist tegenwerkt. Ondernemers en bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis moeten wat Thijssen betreft steun blijven krijgen. VNO-NCW pleit ervoor dat ondernemers tien jaar de tijd krijgen om hun schulden bij de overheid af te lossen, zodat ze „tijd hebben voor hun herstel”.

Ook Tuur Elzinga van FNV heeft het belang van investeren benadrukt bij Hamer. „Het belangrijkste is dat we op korte termijn sterker en eerlijker uit de crisis komen. En ook sociaal. Dat betekent dat we niet moeten bezuinigen”, zei hij na afloop tegen journalisten. Het herstel moet vooral terecht komen bij de mensen, zei hij. „Het is van cruciaal belang voor ons dat er geïnvesteerd wordt in echte banen. Met een leefbaar loon.” Elzinga vindt net als Thijssen dat het kabinet door moet gaan met het steunen van de economie, in de vorm van steunpakketten.

