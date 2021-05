Waarom houden farmaceuten zo krampachtig vast aan hun heilige patenten?

Aan de felle discussie over het openbreken van de patenten op coronavaccins is veel vooraf gegaan. Intellectueel eigendom en medicijnen lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar lange tijd stonden veel landen helemaal niet toe dat medicijnen gepatenteerd werden.

Eerder deze maand kondigden de Verenigde Staten een ommezwaai aan in hun standpunt. Ze steunen het tijdelijk opheffen van patenten op coronavaccins. Op die manier zouden veel meer mensen op de wereld toegang moeten krijgen tot vaccins en het virus sneller worden ingedamd. Een bijzondere trendbreuk, want de Verenigde Staten en de Europese Unie hebben een lange geschiedenis in het opkomen voor de belangen van de farmaceutische industrie.

Wie naar die geschiedenis kijkt, ziet ook dat het niet voor het eerst is dat medicijnpatenten onder druk staan. In de jaren negentig was er de verwoestende hiv-crisis en kwam er wereldwijde aandacht voor patenten, door de patenten op medicijnen tegen hiv. Daardoor ontstond ook het besef dat hoge prijzen medicijnen voor miljoenen mensen ontoegankelijk maken. Toen al kregen de VS kritiek op hun standpunt over patenten.

Patentwetten verschilden lang enorm tussen landen. Vooral ontwikkelingslanden hadden er geen trek in om in hun land patenten van farmaceuten te erkennen, waardoor het in die landen wel toegestaan was om nagemaakte medicijnen in te kopen. De Indiase premier Indira Gandhi zei in 1982 op een bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat medische ontdekkingen in een betere wereld niet worden beloond met patenten en er „niet geprofiteerd wordt van leven en dood”.

Ook veel westerse landen accepteerden pas laat patenten op geneesmiddelen. In Italië was het bijvoorbeeld tot 1978 niet toegestaan medicijnen te patenteren en in Spanje en Zweden tot 1992.

Na een sterke lobby, voornamelijk vanuit de VS, werd halverwege de jaren negentig binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een breed verdrag aangenomen over intellectueel eigendom: het TRIPs-verdrag. Onderdeel daarvan is de afspraak dat alle WTO-lidstaten – dat zijn bijna alle landen ter wereld – patenten van twintig jaar moesten verlenen aan farmaceuten.

Ellen ’t Hoen, expert in patentrecht en verbonden aan de universiteit in Groningen, verdiepte zich uitgebreid in het verdrag. „De onderhandelingen vonden op een paar kilometer van de WHO plaats, maar gingen totaal aan de gezondheidswereld voorbij. Ook werden geen gezondheidsexperts geraadpleegd over wat de gevolgen zouden zijn voor de toegankelijkheid van medicijnen.”

In de WTO is Nederland afhankelijk van de inbreng van de Europese Commissie. Landen als Duitsland en Frankrijk worden belobbyd door de grote farmaceuten daar. Ook de VS kiezen vaak de kant van hun sterke farmaceutische industrie.

TRIPs werd opgesteld vanuit het perspectief van de internationale industrie, zegt André den Exter, universitair hoofddocent Gezondheidsrecht bij de Erasmus Universiteit. Hij vindt het bizar hoe weinig aandacht men had voor de gevolgen voor gezondheidszorg. „Er werd puur vanuit handelsrecht geredeneerd, vanuit vraag en aanbod. De WTO consulteerde de WHO niet over de gevolgen voor toegang tot gezondheidszorg. Tegenwoordig is er een overleggroep tussen de twee organisaties.”

In 1998 kwam de WHO met aanbevelingen voor lidstaten over hoe ze TRIPs konden implementeren en tegelijk medicijnen zo toegankelijk mogelijk konden houden. Zo werd gewezen op de mogelijkheid die het verdrag biedt om lokale dwanglicenties in te stellen als patenten grote problemen opleverden. Dan moeten farmaceuten andere bedrijven toestaan – tegen een vergoeding –hun medicijnen na te maken.

Dat was niet naar de zin van de VS en de EU, zij vonden het niet aan de WHO om zich te bemoeien met handel en intellectueel eigendom. Er kwam druk op de WHO om de publicatie in te trekken. „Het Europese standpunt was dat gezondheid geen prioriteit moest krijgen boven intellectueel eigendom”, zegt ’t Hoen.

De WHO trok de publicatie aanvankelijk in, maar concludeerde later dat er geen feitelijke onjuistheden in stonden.

Levensreddende behandeling

Rond die tijd werd voor de wereld steeds duidelijker wat de gevolgen kunnen zijn van patenten en dure medicijnen. Dat kwam door de verwoestende aids-epidemie: elk jaar kwamen er miljoenen nieuwe infecties bij. In 1996 werd een levensreddende behandeling uitgevonden: een cocktail van hiv-remmende medicijnen, de zogenoemde combinatietherapie.

Zuid-Afrika was zwaar geraakt door het virus: ongeveer 6 miljoen mensen waren in die tijd geïnfecteerd. Het leeuwendeel van de zieken kon deze nieuwe klasse medicijnen (ongeveer 800 dollar per maand) niet betalen. Voor hen bleef de diagnose gelijk aan een doodvonnis.

De Zuid-Afrikaanse overheid besloot de import van goedkopere versies van de gepatenteerde hiv-medicijnen makkelijker te maken. Dat was tegen het zere been van farmaceuten. Een groep van bijna veertig bedrijven klaagde in 1998 de Zuid-Afrikaanse overheid aan. De zaak, te midden van de dood en verderf die aids veroorzaakte, was belabberde marketing voor farmaceuten. Duizenden Zuid-Afrikanen liepen in een mars naar het Hooggerechtshof om te protesteren tegen de aanklacht. Ook de Amerikaanse vice-president Al Gore kreeg kritiek op zijn pro-farmahouding. Uiteindelijk lieten farmaceuten in 2001 hun rechtszaak vallen.

In dat jaar namen WTO-lidstaten de zogenoemde Doha-declaratie aan, vernoemd naar de Qatarese stad waar deze werd ondertekend. De afspraak: landen mogen voorrang geven aan volksgezondheid boven patenten. Ook hoefden zeer arme landen patenten nog jaren niet te erkennen – nu nog altijd niet.

Méér bescherming afdwingen

Nu er brede politieke erkenning was voor het probleem van dure medicijnen, gaven overheden van armere landen tientallen dwanglicenties af voor de productie of import van hiv-medicijnen. Vanaf 2008 gebruikten overheden de dwanglicenties ook voor andere ziektes naast aids. Maar vaak werden zulke licenties landen niet in dank afgenomen. Zo gaf India een dwanglicentie af voor het middel sorafenib, een middel tegen nier- en leverkanker. 170 leden van het Amerikaanse Congres klaagden in een brief aan president Barack Obama over de dwanglicentie op sorafenib en de houding van India op het gebied van intellectueel eigendom.

In de praktijk was voor farmaceuten de dreiging van een dwanglicentie vaak al genoeg om over de brug te komen: Brazilië staakte bijvoorbeeld vijf keer plannen voor dwanglicenties toen er kortingen waren bedongen.

’t Hoen legt uit dat de VS en de EU vaak méér bescherming wilden dan het TRIPs-verdrag bood. „Bij onderlinge handelsverdragen met arme landen werd vaak extra bescherming afgesproken voor de farmaceutische industrie. Zoals het oprekken van patenten naar 25 jaar. Of het beperken van de mogelijkheid van dwanglicenties.”

Die verdragen werden vooral gesloten uit economische belangen, zegt Den Exter. „Vaak is het slikken of stikken: dit zijn onze voorwaarden als je de beste toegang tot de Europese markt wilt hebben.”

Door de jaren zijn de prijzen van nieuwe medicijnen steeds hoger geworden. Veel farmaceuten gingen zich richten op de meest rendabele geneesmiddelen, bijvoorbeeld tegen kanker. Ook voor westerse landen zijn hoge medicijnprijzen in toenemende mate een probleem. Een recent voorbeeld is farmaceut Novartis die bijna 2 miljoen euro per patiënt vraagt voor een behandeling van de erfelijke spierziekte SMA.

Farmaceuten vragen steeds weer aparte patenten aan: soms rusten er meer dan honderd op een middel

Intellectueel eigendom is een ontzettend belangrijke factor geworden in de bedrijfsvoering van farmaceuten, zegt Carin Uyl-de Groot, hoogleraar evaluatie van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit. „Ze passen allerlei trucs toe om zoveel mogelijk aan het intellectuele eigendom te verdienen. Laatst zagen we het nog met trastuzumab, een immunotherapie tegen borstkanker. Net toen het patent afliep, kwam de farmaceut met een variant die niet meer per infuus maar per injectie kon worden toegediend. Daar kregen ze dan weer een nieuw patent voor.” Farmaceuten vragen steeds weer aparte patenten aan voor bepaalde toedieningsvormen, of voor het gebruik bij ziektebeelden die net verschillend zijn. Uyl-de Groot: „Soms bestaan er meer dan honderd verschillende patenten op één middel.”

In de Covid-19-crisis hebben Israël en Rusland dwanglicenties afgegeven, bijvoorbeeld voor de virusremmer remdesivir. Voor vaccins heeft geen enkel land een dwanglicentie afgegeven. Die zijn er ook nooit eerder geweest voor vaccins, zegt ’t Hoen. „Een vaccin is geen chemische formule die je makkelijk na kunt maken. Het is meer een biologisch proces. Je kan een bedrijf niet dwingen alle kennis over hoe je zo’n vaccin precies maakt ook vrij te geven.”

Daarnaast is er veel koudwatervrees, zegt Den Exter. „De juridische grondslag is er: landen kunnen het doen. Maar er bestaat veel huivering over de doos van Pandora die dan opengaat. Je weet niet welke consequenties farmaceuten eraan zullen verbinden, bijvoorbeeld voor je toegang tot andere geneesmiddelen.”

India en Zuid-Afrika hebben de WTO in het najaar samen gevraagd om afstand te doen van delen van het TRIPs-verdrag om de coronacrisis te bestrijden. Begin mei kwam er dus steun van de VS, al geldt die voor coronavaccins en niet voor medicijnen. „De VS hebben zich nog niet eerder zo duidelijk aan de kant voor de belangen van de volksgezondheid geschaard”, zegt ’t Hoen. „Dat is heel positief. Al is het natuurlijk ook eigenbelang: als vaccins breed beschikbaar komen wordt het virus sneller ingedamd.”

Voordat TRIPs daadwerkelijk wordt opgeschort moeten álle lidstaten akkoord gaan. De EU is vooralsnog geen voorstander. Overleg over TRIPs staat gepland voor begin juni.

Pool voor intellectueel eigendom

Het Amerikaanse medium The Intercept beschreef vorige week de farmaceutische lobby die opkwam na de beslissing van president Joe Biden. Zo ondertekenden tientallen Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden een brief van grote farmaceuten. In het document waarschuwen ze dat het delen van het intellectueel eigendom rond patenten Amerikaanse banen zou kosten en China zou laten profiteren van Amerikaanse innovatie.

Een ‘intellectuele eigendomspool’ wordt vaak genoemd als oplossing voor het delen van patenten en kennis en kunde die nodig is om bijvoorbeeld vaccins te maken. Dat is een platform waarin meerdere bedrijven hun intellectueel eigendom en andere kennis delen. Reden voor farmaceuten om mee te doen is dat anderen ook meedoen en hun concurrentiepositie daardoor niet verzwakt. Overheden en bedrijven kunnen dan tegen een vergoeding vaccins of medicijnen namaken.

Al sinds 2010 doen veel farmaceuten – aangemoedigd door de WHO – mee aan zo’n ‘pool’ op het gebied van aids, hepatitis C en tuberculose. De WHO moedigt farmaceuten aan dat nu ook te doen en richtte een Covid-19 product pool op. Ook Nederland steunt dat voorstel. Maar tot nu toe werken de westerse bedrijven niet mee.

De industrie ziet zelf meer in vrijwillige licenties en samenwerkingen zoals AstraZeneca dat een vergunning gaf aan Indiase Serum Institute. Ontwikkelingslanden vinden dat die licenties nog veel te weinig vaccins opleveren.