‘Vragen stroken deels niet met politieke praktijk’

Met Klaas Dijkhoff (40) studeerde rechten in Tilburg. Tijdens zijn promotie-onderzoek over oorlogsrecht doceerde hij aan de Universiteit van Tilburg en Hogeschool Inholland. In 2017 won hij de televisie-quiz De slimste mens. Hij maakte donderdag het vmbo-examen maatschappijkunde.

„Het examen bestond vooral uit begrippen die je uit je hoofd moet leren, en classificaties. Dat is kennis die je aanleert zodat je het weer kunt vergeten. Het strookt vaak ook niet met de praktijk, je kunt wel leren dat de functie van de Eerste Kamer is om te controleren of wetten technisch deugen, maar zodra je de televisie aanzet, zie je dat daar gewoon politiek bedreven wordt. Verder niets mis mee, maar het klopt niet met wat er formeel is vastgelegd.

„De basis van het vak maatschappijkunde zou volgens mij moeten gaan over het kabinet, de regering, de overheid en het parlement; die moet je uit elkaar kunnen houden. En de uitvoerende, wetgevende en de rechterlijke macht, die scheid je niet, die spreid je.

„Als ik docent maatschappijkunde zou zijn, zou ik proberen voor elkaar te krijgen dat leerlingen elkaar kunnen overtuigen, door zich in te leven in wat de ander belangrijk vindt. Ik zou leerlingen stiekem punten geven als ze zich láten overtuigen.

„Ik kan me niet heel veel meer herinneren van mijn tijd als eindexamenleerling. Behalve de tafeltjes waaraan je zat, dat je eten en drinken mee mocht nemen. Op de één of andere manier had ik altijd een pak dubbelfris bij me. De opgave die niet lukte herinner ik me nog, iets met een grote bal voor wiskunde B.

„De vraag over de Toeslagenaffaire vond ik ook interessant. Dit kan voor een deel definiëren hoe een generatie opgroeit, welk beeld zij van de overheid hebben. In mijn tijd had je de IRT-affaire, die ging over het opsporen van criminelen. Ook toen had je een overheid die niet alles volgens het boekje deed. Ministers en ambtenaren zijn ook mensen, ik vind dat begrip tonen niet betekent dat je fouten accepteert.

„Eerlijkheid zou wel beloond moeten worden. De samenleving beloont meestal niet ruim bij het toegeven van fouten, waardoor de reflex bij de politiek is: laten we het klein houden. „De overheid zou het voortouw kunnen nemen door minder hard op te treden tegen administratieve foutjes van burgers, in plaats van: je hebt één formulier verkeerd ingevuld, dus je moet alles terugbetalen. Dat betekent overigens niet dat je soms niet strenger moet straffen. Als je met de auto te hard rijdt, op een plek waar meer risico is voor mensen die aan de weg werken, word je ook harder gestraft. Dus als jij in een wijk woont die al kwetsbaar is, een probleemwijk bijvoorbeeld, dan vormt criminaliteit een groter risico, vooral voor onschuldige mensen. Door strenger te straffen kun je niet-criminele mensen in die wijk beschermen.

„De examenvraag over de selectieve perceptietheorie vond ik heel goed en vooruitstrevend. De overheid zou wat mij betreft meer mogen durven bij het bestrijden van onzin. Ik vind dat we daarbij niet te begripvol moeten zijn. Uit Amerikaanse experimenten naar meningen over wapenbezit blijkt: als je een sterke mening over iets hebt, raak je de feiten sneller kwijt.”

De opvallendste vraag (ingekort) Een van de mogelijkheden om de kosten in de zorg betaalbaar te houden is voorkomen dat mensen ziek worden. De overheidscampagne uit tekst 4 wil het gedrag van mensen veranderen. Het doel is het aanpassen van de leefstijl. Er zijn verschillende theorieën over de beïnvloeding van mensen door de media.  Een daarvan is de selectieve perceptietheorie, gebaseerd op het idee dat mensen op basis van hun eigen denkbeelden informatie selecteren. Leg uit waarom die campagne wel of geen effect heeft. Doe het zo: Volgens de selectieve perceptietheorie zal de campagne … effect hebben, want …

