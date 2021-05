‘Voortvluchtige gewapende militair maandag uren bij huis Belgische viroloog Van Ranst’

De gewapende voortvluchtige militair Jürgen Conings is maandagavond twee uur lang in de buurt van het huis van de Belgische viroloog Marc van Ranst geweest. Dat zegt Van Ranst vrijdag tegen de Vlaamse omroep VRT. De Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne bevestigt aan de VRT dat Conings op de betreffende avond in de buurt van een „doelwit” geweest is. De viroloog zou een van de belangrijkste doelwitten van Conings zijn en verblijft sinds dinsdag met zijn gezin op een geheim adres.

In België is sindsdien een klopjacht gaande op de 46-jarige militair, waarbij het leger, gespecialiseerde politie-eenheden en helikopters zijn ingezet. Conings zou er extreemrechtse sympathieën op na houden en het op verschillende Belgische virologen en politici voorzien hebben. Dinsdagavond werd aan de rand van een bos een auto van Conings gevonden. Van Quickenborne laat vrijdag weten dat deze geboobytrapt was „met de bedoeling om slachtoffers te maken”. De minister benadrukt dat het „niet toevallig” is dat de man op een landelijke terreurlijst staat. „Hij is heel gevaarlijk.” Over het feit dat de man op een terreurlijst staat en toch nog steeds voor defensie werkte, is in België veel ophef.

De zoektocht richt zich volgens Belgische media nu voornamelijk op natuurpark Hoge Kempen in Belgisch-Limburg. Donderdag is daar een ingerichte bivakplek met slaapzak en zeil gevonden dat nog wordt onderzocht op vingerafdrukken en dna-sporen. De Belgische justitie gaat er van uit dat Conings nog in leven is. Van Ranst laat aan de VRT weten niet bang te zijn voor Conings. „We zitten in een safehouse, waarvan de bewaking op zijn zachtst gezegd indrukwekkend is. Waarom zou ik dan nog bang zijn?”

Lees ook: Klopjacht op zwaarbewapende militair die Belgische viroloog bedreigde gaat door