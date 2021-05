Vliegen op frituurvet

Binnenkort vliegt u misschien wel op afgewerkt frituurvet van de snackbar naar Gran Canaria. In Delfzijl bouwt het Nederlandse bedrijf SkyNRG een fabriek die afgewerkte plantaardige vetten en oliën kan omzetten in een mengsel van koolwaterstoffen dat zoveel op fossiele kerosine lijkt, dat het in een vliegtuig mag worden getankt.

Duurzame kerosine belooft op twee manieren het broeikaseffect tegen te gaan. De CO 2 -uitstoot is lager. En ook de verbranding zou schoner zijn. Daardoor ontstaan minder condensatiesporen die wolken vormen die warmte-uitstraling tegenhouden. Experimenten in Duitsland moeten uitwijzen óf er inderdaad minder ijskristallen achter straalmotoren ontstaan.

De Europese luchtvaart heeft zich voorgenomen in 2050 geen CO 2 meer uit te stoten. Dat doel is haalbaar, maar er moet nog wel een hoop gebeuren, schreven onderzoekers van onder meer het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) onlangs in het rapport Destination 2050. Voor korte afstanden zijn elektrisch aangedreven vliegtuigen aantrekkelijk – op groene stroom uiteraard – en toestellen die vliegen op duurzaam geproduceerde waterstof. Maar die technologie is nog niet rijp.

Voor de CO 2 -besparing moet de luchtvaart het de komende jaren dus hebben van duurzame brandstoffen, specifiek varianten op kerosine maar dan gemaakt van afvalstromen zoals gebruikt frietvet of snoeiafval. Deze biokerosine is sinds 2011 gecertificeerd om in bestaande vliegtuigmotoren te worden gebruikt. Bij de verbranding hiervan komt wel CO 2 in de lucht, maar dit is koolstof die de planten tijdens hun leven hadden vastgelegd uit de lucht. Los van de uitstoot door transport en de productie van de gewassen, brengt het gebruik van deze brandstof niet veel extra CO 2 in de lucht. De opwerking van frituurvet tot kerosine geeft wel wat extra uitstoot. De producenten van duurzame kerosine houden het erop dat de CO 2 -uitstoot van vliegtuigen tot wel 85 procent kan verminderen.

Duurzame kerosine is duur

Toch loopt het gebruik van biokerosine nog niet echt storm. Momenteel mogen luchtvaartmaatschappijen al tot de helft duurzame brandstoffen bijmengen bij fossiele kerosine, maar in de praktijk gebeurt dat nauwelijks. Van alle brandstof waar vliegtuigen wereldwijd op vliegen, is nog geen 1 procent kerosine uit duurzame bron, zegt Elisabeth van der Sman van NLR, projectleider van Destination 2050. Wat niet helpt: „Duurzame kerosine is een paar keer zo duur als normale kerosine. Een fabriek in Californië is de enige in de wereld die grote hoeveelheden kan produceren.” De productie moet omhoog, dan zal de prijs van duurzame kerosine logischerwijs gaan dalen.

Als de fabriek van SkyNRG volgend jaar klaar is, is het de eerste Europese fabriek die met het zogeheten HEFA-proces (hydroprocessed esters and fatty acids) van afgewerkte vetten en oliën kerosine maakt. Er zijn diverse manieren om duurzame kerosine te maken. Zeven verschillende productieprocessen zijn inmiddels goedgekeurd; ze leveren kerosine op die voldoet aan alle eisen voor veilig gebruik in bestaande motoren en infrastructuur, vertelt Eva van Mastbergen, projectleider Future Fuels bij SkyNRG. „HEFA is de meest rijpe technologie. Zowel de Amerikaanse fabriek als onze fabriek straks in Delfzijl gebruikt die route.” Hierbij komen afvalvetten en -oliën in een reactor onder druk en bij een verhoogde temperatuur (een paar honderd graden Celsius) met waterstof in aanraking, waardoor zich verzadigde vetzuren vormen. Door nog meer waterstof toe te voegen ontstaat een mengsel van veelal vertakte koolwaterstoffen dat erg op fossiele kerosine lijkt.

Hoewel een duurzame kerosine zoveel mogelijk op zijn fossiele voorbeeld moet lijken, zijn er kleine verschillen. Zo zit er vrijwel geen zwavel in, verantwoordelijk voor zure regen, en weinig aromaten. Laatstgenoemde moleculen zorgen bij verbranding van fossiele kerosine voor fijnstof. Het gebruik van duurzame kerosine is dus winst voor het milieu, maar de aromaten in gewone, fossiele kerosine hebben ook een taak: „De materialen van de pakkingen in de straalmotor zwellen op door die aromaten, waardoor ze hun afdichtende functie krijgen. Onder andere om deze afdichtende werking niet te verstoren mag alternatieve kerosine tot nu toe maar tot 50 procent worden bijgemengd”, zegt Van Mastbergen.

Monsters in de lucht

De luchtvaart wil moderne vliegtuigen echter op 100 procent duurzame kerosine laten vliegen, om in 2050 de uitstootdoelen te halen. Hoe een straalmotor zich daaronder houdt, wordt momenteel in Duitsland onderzocht. Daar testen onderzoekers van het DLR (het ‘Duitse NLR’) een Airbus A350-900, een groot, modern verkeersvliegtuig, die vliegt op 100 procent biokerosine uit het HEFA-proces. Er vliegt een klein meetvliegtuig achteraan, dat in de lucht monsters neemt van de uitlaatgassen van de Airbus. De onderzoeksvraag: hoe draaien de motoren? En ook: wat komt er uit de straalmotoren? De onderzoekers van DLR zijn vooral benieuwd naar de hoeveelheden fijnstof en roetdeeltjes die uit de motoren komen. Omdat de duurzame brandstof nauwelijks aromaten bevat, zal hij minder roetuitstoot geven. Maar hoeveel precies in de praktijk?

Ons eindproduct zal erg lijken op fossiele kerosine Fernanda Neira D’Angelo docent

Dat is belangrijk om te weten, want fijnstof en roetdeeltjes zijn de kiemen waarop hoog in de lucht ijskristallen vormen, de basis voor de bekende condensatiesporen. Een relatief nieuw inzicht is dat die kunstmatige wolken een significante bijdrage leveren aan het broeikaseffect. Modelberekeningen suggereren dat de bijdrage van cirrusbewolking als gevolg van uitstoot van vliegtuigen misschien wel een twee keer zo grote bijdrage levert aan de opwarming van de aarde dan de CO 2 -uitstoot van vliegtuigen. Cirruswolken houden een deel van de warmtestraling vanuit de aarde tegen, waardoor de atmosfeer opwarmt.

Afgewerkt frietvet mag dan erg geschikt zijn om duurzame kerosine van te maken, dat is het ook voor biodiesel voor het wegtransport. Van deze reststroom is daardoor te weinig beschikbaar om aan de verwachte vraag te voldoen. Daarom werken chemici en procesingenieurs aan een alternatief: vliegtuigbrandstof van snoeiafval en gewasresten uit de landbouw. „Van deze reststromen is veel meer beschikbaar, in Europa jaarlijks naar schatting zo’n 600 miljoen ton”, zegt chemisch technoloog Fernanda Neira D’Angelo, universitair docent aan de TU Eindhoven. Zij is coördinator van het Europese project Higfly, waarin de processen worden ontwikkeld om duurzame kerosine te maken van genoemde afvalstromen.

Zaagsel van meubelfabrieken

Wat snoeiafval uit de bosbouw gemeen heeft met gewasresten van boeren en het zaagsel van meubelfabrieken, is dat ze bestaan uit de bruikbare stoffen cellulose, lignine en hemicellulose. Vooral op die laatste richten de Eindhovense onderzoekers zich. Ze willen een reactor bouwen die deze stof verwerkt tot furanen, ringvormige moleculen die een tussenproduct zijn op weg naar biokerosine. „Ons eindproduct zal erg lijken op fossiele kerosine, maar niet helemaal chemisch identiek zijn. Het moet wel op dezelfde manier verbranden, en hetzelfde vriespunt en vlampunt (de laagste temperatuur waarbij een brandstof nog kan ontbranden) hebben. We willen een zogeheten drop-in fuel maken, die direct in een vliegtuig kan, zonder aanpassingen te hoeven maken.”

Het is wel moeilijker om van houtresten een vliegtuigbrandstof te maken dan van afgewerkt frietvet en plantaardige olie. „Die vetten en oliën lijken al wat meer op kerosine en branden stabiel”, zegt Neira D’Angelo. „De stoffen die in houtresten zitten, zoals hemicellulose, bevatten op moleculair niveau nog veel zuurstofatomen. Stop je dit spul in een chemische reactor, dan reageren ze gemakkelijk naar ongewenste stoffen. Onze uitdaging is om de reacties zo te sturen dat alleen de stoffen ontstaan die je wil hebben.”

In het Higfly-project zoeken de projectpartners nu naar de juiste combinatie van oplosmiddelen en katalysatoren om de chemische reacties vlot te laten verlopen. Neira D’Angelo: „Er zijn enkele processen bekend om van biologisch materiaal een olievormig tussenproduct te maken. Maar wij zoeken naar de beste combinaties van grondstoffen met de juiste procescondities.”

Het vinden van de juiste chemische processen is niet de enige uitdaging. „Onze route moet wel genoeg waarde creëren, want eerder in de keten heeft het inzamelen en scheiden van het groene afval eerst geld gekost. We moeten dus zoveel mogelijk van dat afval omzetten”, zegt Neira D’Angelo. „Ik verwacht dat we in de toekomst fabrieken zien ontstaan die zoveel mogelijk verschillende componenten van ingezameld hout- en papierafval omzetten in allerlei eindproducten, zoals kerosine, chemicaliën, bouwstenen voor plastics en zelfs farmaceutische producten.”