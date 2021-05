Vijf mensen neergestoken in De Pijp in Amsterdam

In de Amsterdamse wijk De Pijp zijn vrijdagavond vijf mensen neergestoken. Ze zijn volgens de poltitie afzonderlijk van elkaar op of in de directe omgeving van de Ferdinand Bolstraat gestoken. Over de ernst van hun verwondingen is nog niks bekend. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Volgens de lokale zender AT5 vond het incident plaats rond 23.15 uur en zijn de hulpdiensten massaal uitgerukt. Zo zijn er meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam aanwezig en zijn er ook leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) op straat.

Vanwege de steekpartij stoppen er momenteel geen trams en metro’s in en rond de Ferdinand Bolstraat.

