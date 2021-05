Verkenner Limburg: vorm provinciaal bestuur met ‘politieke midden’

Het nieuwe Limburgse college van Gedeputeerde Staten moet worden samengesteld uit acht partijen uit het ‘politieke midden’, zonder de PVV, FVD, SP en de Partij voor de Dieren. Dat stelt verkenner Onno Hoes (VVD) vrijdag in het advies dat hij op verzoek van de Limburgse Staten heeft opgesteld.

De „uiterste flanken” worden volgens Hoes „door te veel partijen gezien als instabiele componenten”. Volgens Hoes moeten FVD en de PVV buiten de coalitie blijven omdat de meeste fracties deze partijen „principieel-ideologisch lastig” vinden of om andere redenen niet met hen door één deur kunnen. De PVV eist bovendien twee plekken op binnen de Staten en daar zijn sommige partijen het niet mee eens. De SP heeft zelf aangegeven niet mee te willen doen. De Partij voor de Dieren kan volgens Hoes niet meebesturen vanwege hun afwijkende opvattingen over de stikstofaanpak.

Hoes stelt voor een formateur te benoemen die gesprekken voert met VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, Samen voor Limburg, D66, Lokaal-Limburg en 50PLUS, om te bepalen hoeveel gedeputeerden er in het college komen en wie welke portefeuille krijgt. Voorwaarde is wel dat de kandidaten voor het nieuwe college niet uit de Staten zelf of de directe omgeving komen. Samen hebben deze partijen 31 van de 47 zetels in de Limburgse Gedeputeerde Staten.

