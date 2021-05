Verdwalen in fantastische dingen

‘Ik was zo’n kind dat altijd overal naar vroeg”, begint de Noorse hoogleraar biologie Anne Sverdrup-Thygeson haar nieuwste boek. Zo leerde ze van haar opa dat klein hoefblad Tussilago farfara heet, en hoe ze een goudplevier kon herkennen aan zijn zang.

Anne Sverdrup-Thygeson: Op de schouders van de natuur Hoe 10 miljoen soorten onze levens redden. Vert. Lammie Post-Oostenbrink. De Bezige Bij, 256 blz. €21,99 ●●●●●

Die nooit aflatende nieuwsgierigheid leidde in 2018 tot Terra insecta, waarin ze de veelzijdigheid van insecten beschrijft. En nu is er Op de schouders van de natuur, waarmee ze wil tonen hoe vervlochten de natuur is met ons leven én hoe zuinig we erop moeten zijn. „Ik wil je alle fantastische dingen laten zien die de natuur allemaal doet”, schrijft ze. Geen gering voornemen, en dat is het lastige: Sverdrup-Thygeson noemt zoveel interessante voorbeelden dat je er een beetje in verdwaalt – haar grenzeloze verwondering ten spijt. In het ene hoofdstuk gaat ze in op insectenbestuiving, in het andere op de geneeskrachtige werking van planten zoals taxus, ‘de venijnboom’. En in weer een ander hoofdstuk staat biomimicry centraal: de wijze waarop natuur inspireert tot bijvoorbeeld het ontwerpen van gestroomlijnde treinen.

Sverdrup-Thygeson is een bevlogen verteller, en ze wekt droge termen als ‘ecosysteemdiensten’ met zichtbaar plezier tot leven. Ze wisselt persoonlijke anekdotes af met biologische en historische feiten. Zo wordt een verhaal over honden die bedreigde kevers opsporen gevolgd door een huiveringwekkend relaas over een tandarts die ‘vleermuisbommen’ ontwierp. „De Amerikaanse defensie kwam met het volgende recept voor een vleermuisbom: neem duizend vleermuizen en koel ze af, zodat ze in een sluimertoestand raken. Stop een minibrandbom met napalm en een ontstekingsmechanisme met een tijdschakelaar in het losse vel op de borst.” Dat het plan nooit werd uitgevoerd, kwam doordat de atoombom werd uitgevonden.

Het is zeker een interessant boek. Maar ergens te midden van al die fascinerende verhalen gaat de boodschap, over hoe we kunnen samenwerken met die veelzijdige, kwetsbare natuur, toch enigszins verloren.