Van elitaire vakantiebestemming tot bron van erotisch amusement: de kust door de eeuwen heen

Ooit was de kust een elitaire vakantiebestemming. Hier kwamen de rijken om in chique oorden op adem te komen van de smerige, overbevolkte stad. Deze toeristen deden mee aan bizarre nieuwe trends, zoals het drinken van zeewater en het kijken naar zinkende schepen als vermaak. Hoe veranderde de kust in een plek voor massatoerisme en bron van erotisch amusement?

In deze aflevering van Tussen de regels spreekt presentator Michel Krielaars met redacteur en zeezeiler Hans Steketee en redacteur en kustliefhebber Rosan Hollak. Samen hebben zij het over twee interessante boeken: het recent verschenen Aan zee van Martin Hendriksma, dat in NRC vier ballen kreeg, en Langs de kust van Thijs Broer. Naast de geschiedenis van de zee, kijken ze ook naar de toekomst. Want hoe gaat het verder met de Nederlandse stranden, nu het grote geld aast op elk stukje kust?