Van Bijsterveldt (CDA) en Roemer (SP) verkenners voor Provinciale Staten Brabant

Marja van Bijsterveldt (CDA) en Emile Roemer (SP) worden de verkenners voor een nieuwe provinciebestuur in Brabant. 38 van de 50 Brabantse Provinciale Statenleden steunden vrijdag een motie hierover, ingediend door het CDA en de SP.

Van Bijsterveldt, burgemeester van Delft, en Roemer, waarnemend burgemeester van Alkmaar, hebben de opdracht geaccepteerd. Veel fracties hebben een voorkeur voor een samenwerking in het midden van het politieke spectrum, meldt persbureau ANP.

Donderdag beëindigden eerst de VVD en toen ook het CDA en Lokaal Brabant de samenwerking met Forum voor Democratie (FVD) in het provinciebestuur van Brabant. Door het vertrek van een FVD-Statenlid had de coalitie haar meerderheid verloren en er heerste groeiende onvrede onder de coalitiegenoten over incidenten op landelijk niveau rondom de partij van Thierry Baudet.

In reactie op de beëindigde samenwerking stapten twee FVD-gedeputeerden vrijdag op. De vijf gedeputeerden van VVD, CDA en Lokaal Brabant blijven voorlopig aan om de provincie te besturen.

