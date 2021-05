Typisch is vooral ‘leven bijt mens’

Ik wilde een lofrede houden op de programma’s van de publieke omroep, maar ik kon me niet goed losmaken van de echo van wat NPO-televisiebaas Frans Klein dinsdag zei in een interview met NRC. „Tegen iedereen die nu zegt: ‘Gaan ze wéér zoveel geld naar amusement brengen’, wil ik zeggen: mogen we ook een keer ontspannen en een beetje lachen?” Als machthebbers de underdog gaan spelen, moet je oppassen, leerde ik vroeger thuis.

Maar goed, een lofrede op de programma’s van de publieke omroep dus. Ook nadat Shula Rijxman makers van door bezuiniging bedreigde programma’s had gesommeerd om hun bazen tijdens die programma’s niet meer tegen te spreken. Donderdag zag er veelbelovend uit voor een lofrede. Op NPO3 ging Tim Hofman in Pak de Macht op jacht naar het Wereld Natuur Fonds (de publieke omroep van de planeet), terwijl op het tweede net Zembla (ouderen en corona) en Pointer (corona en nepnieuws) ouderwets sterke journalistiek brachten.

Nog geschikter voor een lofrede was Typisch Harderwijk (EO), dat om acht uur op NPO2 te zien was. Ik zag twee mannen een reusachtig, uit schroot opgetrokken beeld van een kat benaderen. „Echt weer dat gevoel of hij in de keuken staat, of hij zo op je af springt. Alleen dan tien keer zo groot.” De beeldhouwer stond er verlegen bij. „Ik heb daar nog niet zo over nagedacht, wat deze moet kosten.” Hij wees op de borst van de kat: „Hier zit de oude leesbril van mijn opa.”

Terloopse schoonheid is tekenend voor Typisch, een programma dat steeds twee weken verblijft in een andere Nederlandse wijk of gemeente, om daar het leven vast te leggen. Het is familie van Man bijt hond, maar met minder hang naar extravagantie. In Typisch is het vooral ‘leven bijt mens’.

Zie de mens: neem hem stukjes leven af en steeds zal hij zoeken naar iets wat betekenis geeft aan wat overblijft.

Wat dat aan schoons kan opleveren had ik woensdag al gezien toen Typisch Harderwijk langs ging bij Ronald en Arina, die een postkantoor aan huis hebben. Iedere zin riep een wereld op. Hoewel ze grappen maken over tijgerpakjes bij het sorteerwerk op de plavuizen, was de post nooit Ronalds droom. „Meteen na het halen van mijn rijbewijs ben ik op de vrachtwagen gekropen.” Arina vult aan: „Het is een manier van kijken naar auto’s. Je ruikt, eet, voelt, proeft gewoon vrachtwagen. Hij heeft nog steeds diesel in zijn aderen.”

Nog steeds, want Ronald mag al twaalf jaar niet meer rijden vanwege een oogziekte. Hij bladert door zijn plakboeken en uit een vitrine haalt hij de modellen van de wagens waarop hij heeft gereden. „Ik mis het wel. Het stuur in mijn handen, het leven.” Arina heeft iets bedacht. „Als zijn vrachtwagen straks met pensioen gaat, hoop ik dat hij mee mag met de laatste rit.” Zie de mens: neem hem stukjes leven af en steeds zal hij zoeken naar iets wat betekenis geeft aan wat overblijft.

Je zou dat in het gezicht willen schreeuwen van Frans Klein en Shula Rijxman, de omroepbazen die donderdag bij het dezer dagen volledig dorgebabbelde Op1 zaten omdat ze het Songfestival als de kroon op hun (ja, hún) carrière beschouwen. Alle memo’s waren gelezen, kritische vragen werden niet gesteld. Zo werd hun niet de waarheid gezegd: dat ze niet op de wereld zijn voor het Songfestival, maar om wat werkelijk van waarde is te beschermen. Dát zou de kroon op hun werk moeten zijn. Had ik al verteld dat Typisch óók dreigt te worden onthoofd door de zeis van de omroepmanagers?

De laatste rit van Ronald werd een klein rondje over de parkeerplaats. De auto had een deukje opgelopen, wees Arina aan. „Net als ik,” zei Ronald.

Toen de wagen weer stilstond, boog Ronald zich iets over het grote stuur heen. „Nou vriendje, dat was ’m.” En hij draaide de contactsleutel om.