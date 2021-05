Syriër krijgt levenslange celstraf voor insteken op homostel in Dresden

Een Syriër wiens vluchtelingenstatus eerder was afgepakt vanwege steun aan IS, heeft vrijdag levenslang gekregen voor de aanval op een homostel in Dresden. Een van de slachtoffers, een 55-jarige man, overleefde de steekpartij vorig jaar niet. De 21-jarige dader was volgens de rechter geïnspireerd door islamitisch extremisme, melden verschillende Duitse media vrijdag.

De Syriër is schuldig bevonden aan moord en poging tot moord. De aanklagers zeiden bij de start van het proces dat hij de mannen wilde doden omdat ze „ongelovigen” waren. De man ontvluchtte in 2015 zijn thuisland vanwege de burgeroorlog. In 2018 werd hij in Duitsland veroordeeld tot drie jaar celstraf voor terrorisme, onder meer omdat hij IS steunde. Hij raakte daardoor zijn vluchtelingenstatus kwijt. Sinds zijn vrijlating was hij op de radar van veiligheidsdiensten. Ook op de dag van de steekpartij stond hij onder observatie.

Na de steekpartij sloeg hij op de vlucht. Hij werd enkele weken later gearresteerd en bleek toen een groot mes bij zich te hebben. De rechter vermoedt dat hij van plan was om nog meer aanslagen te plegen. Zijn advocaten voerden aan dat hij geestelijk onvolwassen was op het moment van de steekpartij. Aanklagers zagen geen verzachtende omstandigheden en eisten de hoogst mogelijke straf. Daar ging de rechter dus in mee.