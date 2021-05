William en Harry boos over omstreden BBC-interview prinses Diana

De Britse prinsen William en Harry reageren boos op het bericht dat de BBC een interview met hun moeder prinses Diana op een oneerlijke manier heeft verkregen. Volgens een onafhankelijk onderzoek vervalste BBC-verslaggever Martin Bashir documenten waarmee hij in 1995 Diana overtuigde aan het gesprek mee te werken. Daarin zei ze onder meer dat er niet twee maar „drie mensen” in haar huwelijk waren, waarmee ze onthulde dat prins Charles een affaire had met Camilla Parker-Bowles. „Naar mijn mening heeft de verraderlijke manier waarop het interview tot stand is gekomen de uitspraken van mijn moeder aanzienlijk beïnvloed,” zegt prins William in een video die donderdagmiddag op zijn Twitteraccount verscheen.

„Het interview was een belangrijke reden voor het achteruitgaan van de relatie tussen mijn ouders”, zegt hij. „Het doet me onbeschrijfelijk veel verdriet dat het falen van de BBC zo aanzienlijk heeft bijgedragen aan de angst, paranoia en isolatie die ik me herinner van de laatste jaren met mijn moeder.”

Prins Harry zegt in een verklaring dat het erkennen van de fouten door de BBC een „eerste stap” is in de richting van „gerechtigheid en waarheid”. Ook waarschuwt hij ervoor dat „praktijken als dit – en erger” vandaag de dag nog steeds gangbaar zijn. „Toen, en nu nog steeds, is het groter dan één medium, één omroep, of één krant.”

BBC: er is ‘duidelijk gefaald’

Naar aanleiding van het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Lord Dyson, een rechter in de Britse Supreme Court, erkent de BBC dat er „duidelijk gefaald” is - niet alleen in de totstandkoming van het interview zelf, maar ook in het onderzoek ernaar dat volgde in 1996. Dyson noemt het BBC-onderzoek „jammerlijk ineffectief”.

Prins William zegt in zijn verklaring dat hij vindt dat het programma waarvoor prinses Diana destijds werd geïnterviewd, Panorama, „niet meer legitiem is” en dat hij vindt dat het nooit meer uitgezonden zou moeten worden. De BBC heeft excuses gemaakt en de prinsen allebei een excuusbrief gestuurd. Verslaggever Martin Bashir bood ook zijn excuses aan: het vervalsen van documenten was „dom”, maar hij zegt dat die praktijken geen invloed hebben gehad op prinses Diana’s beslissing om aan het gesprek mee te werken. Bashir werkt sinds een maand niet meer bij de BBC, vanwege gezondheidsproblemen.

