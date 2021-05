Politie: buit overval Amsterdam-Noord teruggevonden

De politie neemt aan dat de buit uit een waardetransportauto met edelmetalen, die woensdag werd overvallen in Amsterdam-Noord, helemaal is teruggevonden. Dat zei de Amsterdamse politiechef Frank Paauw donderdagavond in het televisieprogramma Nieuwsuur.

De waarde van de buit zou rond de 50 miljoen euro liggen, maar politiechef Paauw kon dat niet bevestigen. „Het was goud van juweliers en andere waardevolle spullen. Ik heb het bedrag van 50 miljoen euro ook gehoord, of dat klopt moet uit onderzoek blijken. De aanname is dat alle gestolen buit is teruggevonden”, zei Paauw in Nieuwsuur.

Tot nu toe zijn zes verdachten van de overal aan de Amsterdamse Meeuwenlaan aangehouden. Twee verdachten raakten gewond en een zevende verdachte is overleden. De politie zoekt nog naar twee voortvluchtige verdachten en sluit niet uit dat er meer mensen bij de overval betrokken waren dan tot nu toe bekend is. Volgens Paauw gaat het om overvallers met een Belgische en Franse achtergrond en „zijn het criminelen uit de bovenkant van het criminele circuit”.

Vuurgevecht

Nadat het waardetransport woensdagmiddag werd overvallen, vluchtten de verdachten weg in meerdere auto’s. Tussen de politie en de verdachten ontstond een vuurgevecht ten noorden van Amsterdam. Twee voertuigen werden in de buurt van het dorp Broek in Waterland uitgebrand teruggevonden. Ook nabij de Rotterdamse wijk Kralingen en in Diemen werden woensdag twee verdachten aangehouden.

Politiechef Paauw is „bijzonder trots” vanwege het optreden van de politie. Hij noemt zijn agenten vastberaden mensen die door een sloot gaan om achter de verdachten aan te gaan. „Daar heb ik respect voor”, zei Paauw in Nieuwsuur. „Maar onze mensen zijn geen cowboys, die doen dit gecoördineerd en met hulp van de politiehelikopter.”