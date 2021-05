Ontvoerd door IS, teruggehaald uit Turkije

In het holst van de nacht nadert een auto in Turkije de grens met Iraaks Koerdistan. Op de achterbank zit een jongetje van vijf. Hij staart angstig voor zich uit. De Koerdische grenswachter vertrouwt het niet en beveelt de bestuurder te stoppen. Na een paar belletjes kan de auto alsnog doorrijden.

Aan de andere kant van de grens staat de familie van het jongetje in spanning te wachten. Wanneer de auto eindelijk aan komt rijden en ze het kind op de achterbank zien, barsten ze in tranen uit. Ook het jongetje begint te huilen. Hij spreekt geen woord Koerdisch en heeft geen idee wie deze mensen zijn. Zijn zus probeert hem gerust te stellen door lieve woordjes af te spelen met Google Translate. Tevergeefs.

Eenmaal thuis vindt de familie een vrouw die Turks spreekt en kan vertalen wat het jongetje zegt. „Hij vroeg meteen waar zijn moeder was”, herinnert die vrouw, Iman, zich anderhalf jaar later. „Ik zei: ‘maak je geen zorgen Bewar, je bent nu met je echte familie’. Maar hij bleef huilen en zei alsmaar: ‘Ik heet geen Bewar, ik heet Enes’.”

In het begin had iedereen het over de Yezidi’s, maar nu is de wereld ons vergeten Abdullah Shrim, spoort ontvoerde Yezidi’s op

Bewar Qassem is een van de duizenden Yezidi’s die in handen vielen van Islamitische Staat. Na de inval in de Iraaks-Koerdische stad Sinjar in de zomer van 2014 begon de terreurgroep een gruwelijke vervolging van deze religieuze minderheid, die door de VN wordt aangemerkt als genocide. Honderdduizenden Yezidi’s sloegen op de vlucht. Vijfduizend kwamen om het leven. Nog eens zevenduizend mensen, met name vrouwen en kinderen, werden door IS ontvoerd en tot slaaf gemaakt.

Nog altijd zijn ruim 2.800 Yezidi’s vermist, aldus de laatste cijfers van het Kantoor voor de Redding van Ontvoerde Yezidi’s, dat is opgericht om hen te bevrijden en terug naar huis te halen. Het kantoor en familieleden van de vermisten werken daarvoor vaak samen met smokkelaars, die talloze Yezidi’s wisten vrij te kopen of te redden uit handen van IS. Zo ook Bewar, die na zo’n smokkeloperatie in december 2019 herenigd werd met zijn familie.

De smokkelaars – of ‘redders’, zoals ze zich liever noemen – vinden de ontvoerde Yezidi’s niet alleen in Irak en Syrië, maar ook in Turkije. Dat daar, op de drempel van Europa, vermoedelijk nog enkele honderden Yezidi’s worden vastgehouden, roept grote vragen op. Want hoe belandden de IS-strijders die hen ontvoerden in Turkse steden als Istanbul en Ankara? En wat doet de Turkse regering om deze vrouwen en kinderen te helpen?





Geen afscheid

Bewar was twee maanden oud toen IS in de vroege ochtend van 3 augustus 2014 zijn geboortedorp Kani Sark binnenviel. „Er was geen tijd om afscheid te nemen”, herinnert zijn oudste broer Ali Qassem zich. „Ik nam een deel van het gezin mee in mijn tractor, onze ouders vertrokken met Bewar en de anderen in de auto. Het plan was dat we elkaar terug zouden zien op de berg van Sinjar.”

Het liep anders. Terwijl Ali’s tractor de bergen inreed, werd het verkeer op de autoweg onderschept door IS. Baby Bewar, zijn ouders, grootmoeder en andere broers en zussen werden gevangengenomen en afgevoerd naar de plaats Tal Afar, waar ze met duizenden anderen werden opgesloten in verlaten huizen en scholen.

„Het is onmenselijk wat daar gebeurd is”, zegt Qassem, die maandenlang contact wist te houden met zijn familie en hoorde wat hen werd aangedaan. „IS gaf de mensen niet te eten en sloeg hen de hele dag. Mannen werden geëxecuteerd. Vrouwen gescheiden van hun echtgenoten, kinderen van hun moeders.”

Op een dag in april 2015 werd het ineens stil. Qassems berichtjes kwamen niet meer aan, de telefoon ging niet meer over. Het enige aandenken aan Bewar dat hij op dat moment had, was een foto waarop de baby ingestopt in een rood dekentje in de armen van zijn oma lag.

Diezelfde maand verschijnt een bericht op Facebook. Een man die informatie over ontvoerde Yezidi’s deelt, plaatst een oproep over een baby die volgens hem in de Syrische plaats Raqqa zou zijn, de officieuze hoofdstad van het kalifaat. Op de foto bij het bericht verschijnt het kind met hetzelfde rode dekentje als dat van Bewar. Qassem herkent het gezicht van zijn broertje en weet wat hem te doen staat: hij belt Abdullah.

Bewar Qassem samen met zijn oudste broer Ali nabij het Kapartu vluchtelingenkamp in Iraaks Koerdistan. Het leeftijdverschil tussen de twee is 28 jaar, wat komt doordat hun moeder zoals veel vrouwen in de regio al op zeer jonge leeftijd kinderen kreeg.

Sigarettensmokkelaars

Met zijn gladgestreken witte overhemd en turquoise jasje ziet Abdullah Shrim er nog steeds uit als de succesvolle zakenman die hij eens was. „Maar zo rijk als vroeger ben ik allang niet meer”, lacht de 46-jarige man vanuit zijn bescheiden woning naast een vluchtelingenkamp voor Yezidi’s nabij de Iraaks-Koerdische stad Duhok. Het meubilair van zijn woonkamer bestaat uit een tapijt en een paar zitkussens. „Al mijn geld is opgegaan aan reddingsoperaties.”

Shrim is zelf Yezidi en wist ternauwernood aan IS te ontkomen. Toen de terreurgroep 56 van zijn familieleden ontvoerde, zette hij zijn geld en netwerk in Syrië en Irak in om zoveel mogelijk van hen vrij te kopen. Al snel volgden de eerste verzoeken van andere families. „Als ik me niet vergis heb ik nu in totaal 399 mensen gered. Maar soms raak ik de tel kwijt.”

Om de ontvoerde Yezidi’s op te sporen en te bevrijden, werkt Shrim samen met een groot netwerk van sigarettensmokkelaars en andere informanten. Toen IS nog grondgebied had, kocht hij lokale bakkerijen en winkels in Syrië op om het personeel te gebruiken als lokale oren en ogen. Door broodbezorgers naar de huizen van IS-strijders te sturen, kwam Shrim er naar eigen zeggen achter of binnenskamers Yezidi’s werden vastgehouden.

Zodra de locatie van een slachtoffer bekend is, onderhandelt de smokkelaar vaak een prijs met de IS-strijder om haar of hem vrij te kopen. Dat bedrag, van enkele duizenden tot wel 70.000 dollar (57.300 euro), wordt doorgaans betaald door de familie, Shrim zelf of het Kantoor voor de Redding van Ontvoerde Yezidi’s – een controversiële praktijk, want deze betalingen vormen een inkomstenbron voor IS. Wanneer zo’n overeenkomst onmogelijk is, dan laat Shrim de Yezidi’s opnieuw ontvoeren en terug naar Irak smokkelen, maar dat is een stuk gevaarlijker. „IS heeft veel van onze mensen gedood”, zegt hij. „Ikzelf ben eindeloos bedreigd. Ze stuurden me foto’s van mijzelf in mijn auto in Duhok en het bericht: ‘we weten waar je bent’.”

Toen een wanhopige Ali Qassem hem in 2015 belde, wist Shrim dat het lastig zou worden om baby Bewar terug te vinden. De collega-smokkelaar die de foto van de baby op Facebook had gezet, was erachter gekomen dat Bewar ontvoerd was door Iraakse Turkmenen uit Tal Afar. Veel verder kwamen de smokkelaars lange tijd niet.

Tot Shrim jaren later beet had. Weer een andere bevriende smokkelaar was erin geslaagd contact te leggen met een Iraaks-Turkmeense IS’er in Turkije. Shrim raadde zijn vriend aan met de man af te spreken in een Turks restaurant. „Ook IS-ers drinken alcohol”, grijnst hij. „En hoe dronkener je ze krijgt, des te meer ze praten.”

Inderdaad werd het een loslippige avond. De IS-er bleek bekend met Bewars ontvoerders en wist te vertellen dat de heer des huizes al in 2015 zou zijn omgekomen in Syrië. Niet lang daarna zou diens vrouw samen met haar eigen kinderen en Bewar naar Turkije zijn gevlucht. Hun woonplaats: de Turkse stad Kirsehir, ten zuidoosten van de hoofdstad Ankara.

Abdullah Shrim in zijn woonplaats nabij een tentenkamp voor Yezidi vluchtelingen in de Iraaks-Koerdische provincie Duhok.

Pauw

Bewar is lang niet de enige Yezidi die in Turkije belandde, weet Azad Baris, voorzitter van de Yezidi Cultuurvereniging. „Er zitten hier nog honderden kinderen en vrouwen vast”, vertelt hij vanuit zijn kantoor in Istanbul. „We vinden ze in Ankara, Afyon, Gaziantep, Istanbul, overal!”

Op het tafeltje naast hem staat een porseleinen beeldje van een pauw, een verwijzing naar de ‘Pauw Engel’ (Melek Taus) die door de Yezidi’s wordt aanbeden als godheid. Baris is een van de naar schatting vierhonderd Yezidi’s die in Turkije zijn geboren en er nog steeds wonen. In de nadagen van het Ottomaanse Rijk (1299-1922) waren dat er nog enkele honderdduizenden, maar velen werden gedood of verjaagd door massamoorden en islamiseringscampagnes. Toen de komst van IS de Yezidi’s opnieuw massaal op de vlucht deed slaan, richtte Baris zijn vereniging op om hen te hulp te schieten en het geweld te documenteren.

Zo’n dertigduizend Yezidi’s vluchtten vanuit Irak naar Turkije en keerden later terug of trokken door naar Europa. Maar naast deze reguliere vluchtelingen werden er volgens Baris ook talloze Yezidi-vrouwen en kinderen door IS verkocht aan contacten in Turkije, of door IS-strijders meegenomen daarheen toen het kalifaat begon in te storten. „De mensenhandel gaat in Turkije gewoon door”, weet hij. „Ik heb zelf acht Yezidi-vrouwen moeten vrijkopen van IS’ers in Gaziantep om hen naar Europa te kunnen brengen.”

We willen dat deze mensen bestraft worden Azad Baris, Yezidi in Turkije

Ook de Turkse onderzoeksjournalist Hale Gönültas, die jarenlang onderzoek deed naar Yezidi’s in Turkije, schat dat er momenteel minstens vijfhonderd ontvoerde Yezidi’s in Turkije verblijven. „Het was heel gemakkelijk om hen het land binnen te brengen”, vertelt ze telefonisch. Dat komt deels doordat Turkije miljoenen Syrische vluchtelingen toeliet en dus niet de kans had om iedereens achtergrond even zorgvuldig na te lopen. Maar ook, zo benadrukt Gönültas, doordat IS-strijders Turkse grenswachters omkochten en Ankara hen lange tijd veel bewegingsruimte gaf – zolang dit van pas kwam in de strijd tegen een gedeelde vijand – de Syrisch-Koerdische militie YPG.

Ook nu het kalifaat is ingestort, worden er nog ontvoerde Yezidi’s Turkije in gebracht, zo stellen Gönültas, Baris en Shrim. Volgens hen worden zij meegenomen door strijders van een door Ankara getrainde en betaalde rebellenmacht in de Syrische provincies Idlib en Afrin, waarvan sommige strijders eerder bij extremistische organisaties zaten die Yezidi’s buit maakten. „Omdat ze nu in dienst van Turkije zijn, komen ze makkelijk het land in en uit”, aldus Gönultas. „De vrouwen en kinderen kunnen ze meenemen, ook als die niet van hen zijn.”

Volgens Baris krijgen veel strijders zelfs een verblijfsvergunning of staatsburgerschap – ook als ze Yezidi’s ontvoerden. „We hebben het over terroristen en moordenaars, maar die leiden nu een rustig leven in Ankara of Istanbul.”

Advocaat Onur Güler, die zich specialiseerde in IS-zaken, in zijn kantoor in de Turkse stad Bursa.

Foto Melvyn Ingleby Azad Baris, voorzitter van de Yezidi Cultuurvereniging, in zijn kantoor in Istanbul. Het beeld van de pauw naast hem verwijst naar de ‘Pauw Engel’ die door Yezidi’s aanbeden wordt.

Grensmuur

Het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken – verantwoordelijk voor grensbewaking en voor de anti-terreureenheid – heeft tien dagen de tijd gehad te reageren op schriftelijke vragen van NRC, maar laat uiteindelijk weten deze niet te willen beantwoorden. In publieke uitlatingen benadrukt minister Süleyman Soylu steevast dat Turkije keihard optreedt tegen IS.

Dat bevat een kern van waarheid, zegt advocaat Onur Güler, die meer dan honderd in Turkije opgepakte vermeende IS-leden bijstond en daar een boek over schreef. Het beeld van Turkije als vrijhaven van IS strookt niet met wat hij in zijn werk tegenkomt. „Op dit moment is het beleid tegen IS juist extreem strikt”, vertelt hij vanuit zijn met honderden boeken gevulde kantoor in Bursa. „Ik kan je verzekeren dat mijn cliënten zich zorgen maken. Ze durven niet eens meer met me te bellen omdat ze weten dat alles wordt afgeluisterd.”

Güler zegt dat Turkije in de vroege jaren van het Syrische conflict een „losse” houding aannam ten aanzien van IS, maar stelt dat dit veranderde toen de terreurgroep vanaf 2015 steeds meer aanslagen in Turkije begon te plegen, die ruim driehonderd mensen het leven kostten. Sindsdien ondernam Ankara een militaire operatie tegen IS, kwam er een grensmuur en werden vermeende IS-ers massaal opgepakt, met name in de afgelopen paar jaar. Zo berichten Turkse media dat er 2.343 vermeende IS-ers zijn aangehouden in 2020, en 850 in de eerste drie maanden van 2021.

Lees ook Yezidi’s hebben eigen scheppingsverhaal

Ook is recent opgetreden tegen de handel in Yezidi’s. In februari arresteerden de Turkse politie en inlichtingendiensten een vermeend IS-lid uit Irak dat een zevenjarig Yezidi-meisje gevangen hield in een arbeiderswijk in Ankara. De operatie vond plaats nadat het meisje te koop was aangeboden op het dark web en de Yezidi-gemeenschap hierover berichtte. Ze zou de derde Yezidi zijn die de Turken in de afgelopen anderhalf jaar bevrijdden, meldden Turkse media.

Dat de politie die laatste operatie openbaar maakte, is volgens Gönültas voor het eerst en stemt haar enigszins hoopvol dat de Turkse overheid het probleem langzaamaan begint te erkennen. Toch blijft ze sceptisch, want tot dusver hebben de autoriteiten haar verslaggeving juist altijd proberen in te perken. „Ze willen voorkomen dat internationale media zeggen: ‘wat doen al die IS-ers in Turkije?’ Dus is de houding: we zien het niet, we horen het niet, we praten er niet over.”

Ook Azad Baris van de Yezidi Cultuurvereniging zegt talloze keren tevergeefs naar de overheid te zijn gestapt met informatie over IS-leden die zijn geloofsgenoten gevangen houden. „We willen dat deze mensen bestraft worden!”, zegt hij. „En wat doet de Turkse staat? Die kijkt toe. Soms zeggen ze te zullen ingrijpen, maar ze doen het niet, want ze geven niets om Yezidi’s.”

Zelfs het geval van het in februari bevrijde meisje bevestigt dat, aldus Baris. Volgens hem weet de Yezidi-gemeenschap allang dat de moeder van het meisje eveneens in Ankara wordt vastgehouden, maar heeft de politie haar nog steeds niet bevrijd en is haar dochter onder voogdij van de staat gesteld. De advocaat van het meisje, Ayse Özdemir, bevestigt dit. „Onze pogingen om het kind te spreken en haar familie te vinden worden voortdurend gedwarsboomd”, laat ze schriftelijk weten. „Hoewel ze van IS gered is, duurt haar trauma voort, en de houding van de overheidsinstanties draagt daaraan bij.” Ook NRC-vragen over deze zaak worden niet beantwoord door de Turkse autoriteiten.

Bewar Qassem in de velden nabij het Kapartu vluchtelingenkamp in Iraaks Koerdistan

Kalmeringsmiddel

De nalatigheid van de Turkse overheid is ook de reden dat de families van ontvoerde Yezidi’s in Turkije zijn aangewezen op smokkelaars. „Langs de legale weg kom je nergens, want de regering helpt niet”, zegt een Koerdische smokkelaar die in Turkije samenwerkt met Abdullah Shrim. „De illegale weg is de enige optie.”

Wegens het risico op arrestatie wil de smokkelaar alleen anoniem zijn verhaal doen. Hij beweert sinds 2015 zeker driehonderd Yezidi’s vanuit Turkije naar Irak te hebben vervoerd, en krijgt daar naar eigen zeggen gemiddeld rond de 100 euro per keer voor. „Ik doe dit niet voor geld, maar voor God”, zweert de man, die zelf moslim is. „God wil dat deze mensen terugkeren naar hun familie.”

Een eerdere poging om Bewar vrij te kopen was mislukt

Vrijwel alle vrouwen en kinderen die hij meeneemt, zijn volgens de smokkelaar zwaar mishandeld. Op zijn reizen naar de Iraaks-Koerdische grens vertellen ze hem de gruwelijkste verhalen over marteling, slavenarbeid en verkrachting. „Er zaten kleine meisjes tussen die al zwanger waren. Vaak zijn ze bang dat hun familie hen zal verstoten. Ze proberen hun polsen door te snijden en zeggen dat ze dood willen.”

In 2019 kreeg de smokkelaar een verzoek van Shrim: of hij een jongetje genaamd Bewar kon ophalen. Een eerdere poging om hem vrij te kopen was mislukt nadat de vrouw die hem vasthield 5.000 dollar (4.100 euro) in haar zak had gestoken zonder Bewar terug te geven, aldus zijn oudste broer Ali. Ontvoering leek de enige optie.

Om een directe confrontatie te voorkomen, bedacht Shrim een plan. Hij betaalde een vrouw om Bewar te benaderen en met een smoes mee te nemen. De vrouw bracht hem naar een huis in Ankara.

Lees ook Hoe IS Yezidi-jongens hersenspoelde

Daar belde even later de smokkelaar aan. „Ze vroegen door wie ik gestuurd was”, herinnert hij zich. „Ik belde Abdullah en gaf de telefoon door, daarna kon ik naar binnen. We dronken thee zodat Bewar een beetje aan me gewend kon raken. Daarna zeiden we dat ik hem zou meenemen om een ID-kaart te laten aanmaken zodat hij naar school zou kunnen.”

Kort daarna zat Bewar op de achterbank van een auto onderweg naar Iraaks Koerdistan. Om hem rustig te houden, deed de smokkelaar een kalmeringsmiddel in zijn vruchtensapje, vertelt Shrim, die de operatie op afstand coördineerde. „Dat werkt goed met kinderen, die houden van zoetigheid.” Maar toen de pillen hun werking verloren, begon Bewar weer te huilen. „Ik zal zijn gezichtje nooit vergeten”, vertelt de smokkelaar. „Hij huilde niet zoals alle andere kinderen. De tranen rolden over zijn wangen, maar hij bleef doodstil. Alsof hij bang was om geluid te maken.”

Smokkelaar Abdullah Shrim deelt een video waarin hij zegt dat hij Bewar Qassem veilig de grens over heeft gekregen. Een broer en zus zitten met Bewar op de achterbank, de oudste broer Ali zit voorin.

Abdullah Shrim zegt: „Vandaag is het 11 december 2019. Het is 10 uur ‘s morgens. We brengen Bewar Qassem Khalaf veilig naar de grenspost Ibrahim Khalil. Dit zijn familie en vrienden (wijst naar de achterbank). Ik hoop dat alle Yezidi’s veilig zullen zijn.”

DNA-test

De zon staat al laag wanneer Bewar anderhalf jaar later voor de ingang van een Iraaks-Koerdisch vluchtelingenkamp verschijnt. Het inmiddels zevenjarige jongetje draagt een olijfgroen vest en heeft zijn haar netjes naar één kant gekamd. Hij lacht verlegen en klampt zich vast aan het been van zijn grote broer, Ali Qassem.

„In het begin had hij een hekel aan me”, vertelt Qassem terwijl hij met Bewar door de akkers rondom het kamp wandelt. „Hij was altijd moe en altijd boos. Een keer probeerde hij zelfs te ontsnappen. Ik moest de deur op slot doen en sliep met de sleutel onder mijn kussen.”

Wat Bewar precies heeft meegemaakt, is onduidelijk. Volgens Abdullah Shrim zijn er geen directe aanwijzingen dat hij is mishandeld of seksueel misbruikt, zoals voor veel andere kinderen geldt. Zijn broer daarentegen zegt dat zodra Bewar een woordje Koerdisch kon, hij hem vertelde dat hij werd geslagen door de vrouw die hem vasthield. Voor zover bekend woont zij nog steeds in Turkije en blijft ze onbestraft.

Lees ook dit interview over het redden van Yezidi’s ‘De kinderen zijn het moeilijkst’

Uit de DNA-test die Qassem direct na de hereniging liet doen, bleek dat Bewar inderdaad zijn broertje was. Toch heeft het kind nog altijd geen papieren, want de rechtbank in Mosul erkent de DNA-test van het Iraaks-Koerdische ziekenhuis niet. „We wachten al een jaar en drie maanden”, verzucht Qassem, die de vertraging toeschrijft aan de spanningen tussen de Iraakse en de Koerdische autoriteiten. „Ze zeggen dat we per se naar Bagdad moeten voor een nieuwe test.”

Nog afgezien van de risico’s heeft het gezin geen geld voor zo’n reis. Qassem zegt in totaal 10.500 dollar (8.600 euro) te hebben uitgegeven aan smokkelaars en pogingen om Bewar vrij te kopen. Net als veel anderen leende hij dat geld van familie en vrienden in de hoop dat het Kantoor voor de Redding van Ontvoerde Yezidi’s hem later zou terugbetalen – maar dat gebeurde volgens hem niet. „Nu zitten we met enorme schulden. We hebben niets meer.”

Hun ouders zijn nog altijd spoorloos net als een broer en een zus

Plaatsvervangend hoofd Bassam Joqi van het kantoor laat desgevraagd weten dat veel families inderdaad nog niet zijn terugbetaald. Het budget dat het kantoor hiervoor kreeg van de Iraakse-Koerdische regering in Erbil, is volgens hem sinds 2019 opgedroogd. „We werken eraan om dat te veranderen, maar vanwege de economische crisis in het land is dat moeilijk.”

Ook Shrim zit op zwart zaad. Hij vindt het onverteerbaar dat regeringen en internationale hulporganisaties geen extra geld op tafel leggen. „Met een miljoen dollar (819.000 euro) kunnen we talloze mensenlevens redden! Dat zijn echt geen grote bedragen”, zegt hij. „Maar het probleem is dat de ngo’s zijn vertrokken en journalisten onze verhalen nauwelijks nog vertellen. In het begin had iedereen het over de Yezidi’s, nu is de wereld ons vergeten.”

Van de 399 reddingsoperaties die Shrim naar eigen zeggen uitvoerde, vonden er slechts vijf plaats in 2020. Dit jaar staat de teller vooralsnog op nul. „En dat terwijl ik van tientallen vrouwen en kinderen weet waar ze zitten”, zegt hij opgelaten. „Maar zonder geld kan ik niets voor hen betekenen.”

Ali Qassem en Bewar lopen in het donker weer naar de poorten van het vluchtelingenkamp. Terug naar hun geboortedorp kunnen ze niet, dat is wegens aanhoudend geweld tussen milities te gevaarlijk. En dus wonen ze hier samen met zeven andere broers en zussen in een tent.

Hun ouders zijn nog altijd spoorloos, net als een broer en een zus. De kans is klein dat Bewar hen ooit zal terugzien. Maar nu hij Koerdisch spreekt en geen Enes meer wil heten, zal hij later kunnen inzien dat de naam die zijn ouders hem gaven beter bij hem past. Be-war betekent: ‘zonder thuisland’.

Foto’s en video Melvyn Ingleby.

Kaart Studio NRC. Vorm/techniek Koen Smeets.

Ondergaande zon in de velden rondom het Kapartu vluchtelingenkamp in Iraaks Koerdistan.

