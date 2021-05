Neerlands wild

Ze zouden door de wildernis gaan struinen

Maar dan: wat is natuur nog in dit land?

Een oerbos in de polder aangeplant

Of eerder nog het onkruid in de tuinen?

De keuze viel ten slotte op het strand

(Dan konden ze meteen een beetje bruinen)

Het helmgras stak geordend uit de duinen

De kust bestond uit opgespoten zand

Weer thuis, mismoedig – niets was wat het scheen

De Veluwe? Geplant voor houtproductie

De Friese meren? Uitgestoken veen

Het Markermeer? Daar staat een dijk omheen

Wild is hier een kunstmatige constructie

Natuur een onnatuurlijk fenomeen