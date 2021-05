‘Lokale fracties PvdA en GroenLinks enthousiast over fusiepartij’

Fractieleiders van de lokale afdelingen van de PvdA en GroenLinks zijn overwegend enthousiast over een landelijke fusiepartij. Dat meldt Trouw vrijdag op basis van een inventarisatie. Van de PvdA- en Groenlinksfracties is iets minder dan de helft vóór een nationale samenwerking. Een kwart van de lokale fracties van beide partijen zijn tegen. Bijna 40 procent van de PvdA-fracties en meer dan 50 procent van de GroenLinksfracties reageerden op de vragen van het dagblad.

Marleen Remmers, fractievoorzitter van GroenLinks in Hilversum, maakt zich zorgen over de krimpende linkse partijen. Fuseren is de enige oplossing, zegt ze tegen Trouw: „We bevechten elkaar, terwijl we beter gezamenlijk het individualisme, de doorgeslagen marktwerking en het liberalisme aan de kaak zouden moeten stellen.” Ook Joris van Dam, fractievoorzitter van een fusiefractie in het Brabantse Son en Breugel, is voor meer samenwerking op landelijk niveau. Hij stelt echter ook dat een fusie niet afgedwongen kan worden. „Een relatie begint ook niet bij de bruiloft.”

De fractievoorzitters van PvdA en GroenLinks in de vier grootste steden wilden zich na vragen van Trouw niet voor of tegen een landelijke fusie uitspreken. Rick van der Zweth, fractievoorzitter van de PvdA in Utrecht, zegt dat overeenstemming over „belangrijke thema’s” van beide partijen „op termijn mogelijk zou kunnen leiden tot een fusie”. Lies Roest van GroenLinks in Rotterdam vindt dat het „allereerst” aan „de leden van beide partijen” is.

