KNVB draagt Van Leeuwen voor als eerste vrouwelijke directeur

De KNVB gaat Marianne van Leeuwen (60 jaar) voordragen als de nieuwe directeur betaald voetbal. De bond wil dat Van Leeuwen vertrekkend directeur Eric Gudde opvolgt, die eind september met pensioen gaat. Dat maakt voorzitter van de Raad van Commissarissen Jan Smit vrijdag bekend. De voordracht van Van Leeuwen betekent een primeur: het is de eerste keer in de geschiedenis van het betaald voetbal dat een vrouw de beoogde nieuwe directeur van de bond is.

„We hebben volgens ons de beste kandidaat geselecteerd voor deze functie”, reageert Smit. De bestuurder noemt het „hoog tijd” dat er een vrouw toetreedt tot de top van het KNVB-bestuur. „Het voetbal heeft, in lijn met de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal, én de ontwikkelingen in de maatschappij, behoefte aan meer sterke vrouwen op belangrijke posities.” De voorgenomen benoeming is officieel pas op 18 juni op de vergadering, waar alle betaald voetbalclubs op de hoogte worden gesteld.

Van Leeuwen heeft bestuurlijke ervaring als toezichthouder bij de Sligro Food Group, Technische Unie en wetenschappelijke uitgeverij RELX. Ook was ze lid van de Sportraad Amsterdam en sinds 2014 voorzitter van de Amsterdamse amateurclub Zeeburgia. In die rol pleitte ze voor meer aandacht voor racisme in het amateurvoetbal. Aanleiding was het incident waarbij Excelsior-speler Ahmmad Mendes Moreira in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch geëmotioneerd van het veld stapte na racistische bejegeningen uit het publiek.

