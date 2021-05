Kamervoorzitter kan weinig doen tegen negeren coronaregels door FVD

Het mag niet, maar het gebeurde dinsdag toch, in de vergaderzaal van de Tweede Kamer: een Kamerlid van Forum voor Democratie, Gideon van Meijeren, zoende en knuffelde zijn kersverse fractiegenoot Simone Kerseboom, nadat zij haar maidenspeech had gehouden. Dat deden ze niet stiekem in een hoekje, maar pal voor de tafel van Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66), die de Kamerleden nota bene zojuist had opgeroepen de coronaregels in acht te nemen als ze elkaar feliciteerden.

Sterker nog: Bergkamp had de hele Kamer die middag nog een brief gestuurd ter herinnering aan de coronaregels. Dat deed ze omdat medewerkers en Kamerleden zich bij haar beklaagd hebben over het gedrag van de FVD-Kamerleden.

D66-Kamerlid Jan Paternotte stelde er onlangs in een debat vragen over: „We hebben hier gezien dat de heer Baudet ook wel eens, als hij naar het spreekgestoelte loopt, een hand op de schouder van een bode legt, vlakbij komt.” Hij wilde weten of er FVD’ers waren die „met het coronavirus door het gebouw lopen”.

Prompt kreeg hij zelf een schouderklopje van de FVD-fractievoorzitter, die naar de interruptiemicrofoon was gekomen om te zeggen dat geen enkele FVD’er ooit met „een snotterneus, een hoestje of verhoging” in de Kamer was geweest.

Vaststaat dat de FVD’ers de coronaregels welhaast provocatief negeren. Ze bekommeren zich er niet om of ze anderhalve meter afstand houden van anderen en hebben ook steevast geen mondkapje op. Toch worden ze niet geschorst of het gebouw uitgezet en ze krijgen ook geen boete, zoals minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) die moest betalen toen op zijn bruiloft de coronaregels werden geschonden. Vijf vragen over het handhaven van de coronaregels op het Binnenhof.

1. Zijn parlementariërs wettelijk verplicht om in vergaderzalen op het Binnenhof een mondkapje te dragen?

Nee. De Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 (Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen Covid-19) verplicht het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes, binnenruimtes en het openbaar vervoer. Maar de vergaderzalen van de Eerste en Tweede Kamer zijn geen publieke binnenruimtes, zo is in diezelfde Covid-wetgeving vastgelegd. De wettelijke verplichting om een mondkapje te dragen, geldt daar dus niet voor parlementariërs. Het spreekgestoelte wordt wel na elke spreker schoongemaakt en in de zaal moet ook anderhalve meter afstand worden gehouden. Bezoekers of ambtenaren op de publieke tribune zijn niet van de mondkapjesplicht vrijgesteld.

2. Heeft de Kamervoorzitter dan wel mogelijkheden om op te treden tegen leden die knuffelen en geen mondkapje dragen?

De Kamerleden hebben onderling gedragsregels, een integriteitscode en een huishoudelijk reglement afgesproken. Die zijn afgelopen week aangevuld met gedragsregels over het naleven van de coronamaatregelen in én buiten de vergaderzalen. Aanleiding, zo schreef Bergkamp, waren de „zorgen” over het onvoldoende naleven van de coronamaatregelen. Wie zich niet aan de 1,5 meter afstand houdt of buiten de vergaderzalen geen mondkapje draagt, zal daarop worden aangesproken. Bij „herhaaldelijke overtredingen” volgt een schriftelijke waarschuwing. Maar ze kan geen harde sancties opleggen aan volksvertegenwoordigers die lak aan die regels hebben. Hooguit kan ze bodes of andere Kamermedewerkers opdracht geven hun ondersteuning aan deze Kamerleden te staken.

3. Hoeft FVD zich dus niet te houden aan de afgesproken gedragsregels en interne reglementen?

Dat moet in de praktijk blijken. „Kamerleden hebben historisch gezien veel autonomie in hun gedrag tijdens vergaderingen”, zegt Carla Hoetink, politiek historicus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. „Dat is een juridische en historische traditie die terug gaat tot Thorbecke. Die vond al dat Kamerleden zich in de vergaderzaal meer mogen permitteren dan burgers op straat. Kamerleden zijn in de vergaderzalen op het Binnenhof ook nauwelijks strafrechtelijk vervolgbaar voor wat ze zeggen. Het huishoudelijk reglement of de huisregels zijn daar nauwelijks een antwoord op.”

De Kamervoorzitter kan volgens Hoetink Kamerleden het woord ontnemen, of eenmalig uit de zaal verwijderen als ze zich bijvoorbeeld beledigend uiten. Maar veel meer sancties heeft ze niet. Verdergaande strafmaatregelen kunnen alleen als het presidium (het dagelijks bestuur van de Kamer) en uiteindelijk de Kamer daar zelf mee instemmen. Dan kan een Kamerlid zelfs voor een maand geschorst worden. Maar het is de vraag of er een Kamermeerderheid te vinden is die dat middel wil inzetten om handhaving van de coronamaatregelen af te dwingen.

4. Hebben Bergkamps voorgangers wel eens harde sancties opgelegd aan Kamerleden die zich niet aan de regels op het Binnenhof hielden?

Bergkamps voorganger Khadija Arib (PvdA) riep Kamerleden regelmatig op om hun taal te kuisen. Maar bij debatten komt het eigenlijk nooit tot fysieke incidenten waarbij de Kamervoorzitter moet ingrijpen. In de jaren zestig was er wel het zogenaamde ‘vuist-incident’ in de Eerste Kamer. VVD’er Jan Baas weigerde zich tijdens een debat neer te leggen bij de installatie van Hendrik Adams als medesenator. Dit lid van de Boerenpartij hoorde volgens Baas niet thuis in het parlement, vanwege zijn oorlogsverleden. Het geschil eindigde in de koffiekamer, waarbij de VVD’er zijn opponent een vuistslag in het gezicht toebracht. In de daarop volgende vergadering trok Adams zich terug als senator. De Kamervoorzitter speelde in het incident geen rol. De meeste partijen in de senaat lieten wel hun stem horen in het conflict: zij steunden VVD’er Baas.

5. Als de Kamervoorzitter geen echte machtsmiddelen heeft, hoe kan Bergkamp dan het beste met provocaties omgaan?

„De rol van de Kamervoorzitter moet ook niet overschat worden”, zegt Carla Hoetink. „Ze kunnen niet zoveel. Bergkamp staat in de mondkapjesaffaire met FVD voor een duivels dilemma. Ze kan aansporen, aanmanen en publieke discussie aanzwengelen. Maar uiteindelijk moeten Kamerleden elkaar zelf aanspreken op fout gedrag.”