Kabinet akkoord met wetsvoorstel voor betere bescherming klokkenluiders

De positie van klokkenluiders wordt binnenkort sterk verbeterd. Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met een voorstel van demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) over betere bescherming van mensen die misstanden naar buiten brengen bij een organisatie of werkgever. De Eerste en Tweede Kamer moeten het wetsvoorstel wel nog goedkeuren.

Als dat gebeurt, krijgen klokkenluiders voortaan een stevigere bescherming op basis van het Europees recht. Ook vallen veel meer mensen onder die bescherming. Niet alleen werknemers en ambtenaren vallen daaronder, maar ook vrijwilligers, stagiairs, zzp’ers, (onder)aannemers en sollicitanten. „Iedereen die in het kader van zijn of haar werkzaamheden op een misstand of inbreuk van het recht van de Europese Unie stuit, deze op redelijke gronden meldt en naar aanleiding daarvan wordt benadeeld, wordt straks beschermd”, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wie een misstand heeft gemeld en zegt benadeeld te zijn door zijn werkgever, hoeft dat straks niet meer te bewijzen. De bewijslast komt bij de werkgever te liggen.