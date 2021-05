Informateur Hamer: nog geen beeld van nieuwe coalitie

Informateur Mariëtte Hamer heeft nog geen beeld van de partijen die in een nieuw kabinet kunnen gaan zitten. „Zo ver ben ik nog niet”, zei ze vrijdag tegen journalisten na afloop van een week vol gesprekken, waarin ze onder anderen met alle partijleiders en voorzitters van werkgeversorganisaties VNO-NCW en vakbond FNV sprak.

Hamer wil het formatieproces voortzetten door volgende week met groepen Kamerleden te praten. Ze is niet van plan om weer met alle partijleiders in gesprek te gaan. Wie wel langskomen, is nog niet bekend. „Ik ga kijken van wie het zin heeft om ze bij elkaar te zetten om tot verdieping te komen”, aldus Hamer.

D66-leider Sigrid Kaag zei deze week na afloop van haar gesprek met Hamer dat ze hoopt dat er voor de zomer een nieuw kabinet is. Hamer was „verheugd” met die opmerking, zei ze vrijdag. „Dat betekent dat ze vaart wil maken. Of dat ook lukt, hangt van de partijen af. Ik heb van de week veel gedaan en ik ben van plan in dat tempo door te gaan. Het zou in ieder geval wenselijk zijn als het zo snel mogelijk kan.”

Hamer heeft afgelopen week vooral gepraat over het herstel- en transitiebeleid na de coronacrisis. Van haar gesprekken met de ondernemers heeft ze geleerd dat dat beleid snel uitgerold moet worden. „Het is fijn dat er steunpakketten zijn geregeld, maar ondernemers en werknemers willen weten hoe het de komende jaren verder gaat.”

