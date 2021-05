‘Ik denk weleens over een actieve rol in de politiek’

Maaike: „Als vertaler Chinees en Engels merkte ik vorig jaar al snel dat het coronavirus zeer serieus genomen moest worden. Eind januari, rond het Chinese Nieuwjaar, lag heel China al plat en kwam er totaal geen vertaalwerk meer uit dat land. Een artikel dat ik had geschreven voor China Nu, het kwartaaltijdschrift van de Vereniging Nederland-China, kreeg ik terug van de hoofdredacteur met de opmerking dat het niet alarmerend genoeg was. Gelukkig had ik nog wel mijn Engelse vertaalwerk, veelal technisch-medische teksten. Ik vond het nogal onheilspellend dat die op een bepaald moment veel over beademingsapparatuur gingen. Mijn Chinese vertaalwerk heeft al met al drie maanden stilgelegen, maar inmiddels is het terug op het oude niveau.

In het kort Maaike de Wijs (34) woont met haar zoon (10) in Heiloo. Ze studeerde Chinees in Leiden en is vertaler Chinees en Engels. Ze geeft taaladvies en advies over omgangsvormen in China aan het bedrijfsleven. Ook geeft ze lezingen over theeceremonies en treedt ze op met haar citer. Ze heeft een modaal inkomen.

„Na mijn studie Chinees in Leiden ben ik in 2011 begonnen als vertaler. In 2018 heb ik me laten beëdigen en dat heeft geleid tot meer opdrachten. Ik wilde aanvankelijk een technische studie doen, maar taal en cultuur trokken harder aan me. Dat mystieke van die Chinese tekens en de grote rol van China in Azië en in de rest van de wereld…

„Ik deel een kantoor in Amsterdam met een aantal vertalers. Sommigen hebben tijdens de crisis hun werkruimte moeten opgeven bij gebrek aan werk. Ik heb geluk gehad. Ik kan ook wel thuiswerken, maar ik vind het overleg met collega’s heel waardevol. En verandering van omgeving is ook lekker. Het kantoor in Amsterdam is een stok achter de deur om niet altijd binnen te zitten. Op Facebook ben ik ook lid van een Vertalerskoffiehoek, dat is goed voor mijn netwerk en handig voor intercollegiaal overleg.”

Meditatiecursus

„Tijdens een uitwisselingsstage in Taiwan, in 2010, heb ik een man ontmoet. We zouden trouwen, maar dat bleek heel lastig doordat Nederland Taiwan niet erkent en hij van de autoriteiten in Beijing geen werkvergunning kreeg voor Nederland zolang hij de Volksrepubliek niet erkende. Asiel aanvragen had geen zin, omdat Taiwan een veilig land is. Ik dacht eerst ‘de liefde overwint alles’, maar uiteindelijk zijn we toch uit elkaar gegaan. Onze zoon is in 2010 geboren, hij woont bij mij.

„Met een schoolgaand kind heb je een bepaald ritme. Tijdens de lockdown viel dit weg, doordat hij niet naar school kon. Dat gaf onrust. Dingen gingen door elkaar lopen. Toen heb ik een online meditatiecursus gevolgd, wat rust gaf. En ik ben weer gaan tekenen en schilderen, ook dat gaf rust. Ik word blij van de positieve reacties als ik werk deel op Facebook. Eind vorig jaar kreeg ik zelfs een portretopdracht van een jongen die zijn vriendin in Londen niet kon bezoeken. Ontroerend vond ik dat. Dat was waarschijnlijk niet gebeurd zonder corona.

„Die ruimte voor creativiteit en de bezoekjes aan musea, vorige zomer met mijn zoon, ervaar ik als positieve kanten van deze crisis. Ik dacht echt: wauw, wat is er veel te zien in Nederland. Mijn zoon en ik voeren hele gesprekken over de pandemie. Waar komt die vandaan, welke rol speelt de mens daarbij? Over waarom we geen vlees eten, hoe de mens met de natuur moet omgaan. Ik vind dat heel bijzonder, zulke volwassen gesprekken met een kind. Twee jaar geleden heeft hij zelf klimaatposters gemaakt, over minder vliegen en minder vlees eten, en die heeft hij in het dorp opgehangen. Ik vind het mooi dat hij nu al zo goed over dingen nadenkt.

„Sinds kort ben ik lid van de Partij voor de Dieren. Ik stemde al langer op die partij, maar nu ben ik ook echt lid. Om kritische geluiden over het klimaat nog luider te laten klinken. Ik heb laatst meegedaan aan een boomplantactie en een zwerfvuilactie.

Barack Obama

„Ik denk weleens over een actieve rol in de politiek. Dat komt mede door Barack Obama, ik vond die man zó inspirerend. Ik denk veel na over zaken als toeslagen, basisinkomen en zorgstelsel. Over al die veranderende regels. Ik heb zelf meegemaakt dat ik voor kinderopvang in één klap 4.000 euro moest terugbetalen. Dat heb ik via een regeling kunnen afbetalen.”

„In Taiwan kwam ik in aanraking met theeceremonies, die een belangrijke rol spelen in het boeddhisme. Tijdens zo’n ceremonie laat je alle wereldse beslommeringen los. Het is een vorm van mindfulness. Ik leerde in Taiwan ook Chinese citer spelen. Na mijn studie ben ik lezingen gaan geven over thee en treed ik regelmatig op met mijn citer, die ik van mijn vader heb gekregen voor mijn afstuderen. Normaal hoor je die muziek alleen op een bandje in een Chinees restaurant. Die lezingen en optredens leveren wat neveninkomsten op, maar ik doe het vooral omdat ik het leuk vind.

„Behalve met tekenen en muziek ben ik in mijn vrije tijd bezig met stijl- en salsadansen. Ik denk dat ik na corona wel weer een danscursus ga doen. Tot de geboorte van mijn zoon ging ik nooit uit, dat was gewoon niet ‘mijn ding’. Maar na de bevalling wilde ik weer bewegen: toen ben ik op stijldansen gegaan en later ging ik ook naar een salsacafé. Heerlijk om muziek en bewegen zo te combineren.

„Dit jaar heb ik me ingeschreven voor de Kunstparade in Heiloo. Dat is een soort Kunstroute waarbij ik mijn eigen werk kan exposeren op een openbare locatie. Het is eind juni, ik hoop maar dat het doorgaat.”

Hoe doen zij het? Wonen Maaike woont met haar zoon in een huurappartement in Heiloo. Vakantie De laatste vakantie was een rondreis door Taiwan, in 2017. Ook heeft ze haar broer bezocht in Polen en is ze een week naar vrienden in Oostenrijk geweest. „Ik hou van reizen, maar het liefst bezoek ik bekenden.” Vervoer Maaike heeft een auto, die ze deels verhuurt via SnappCar. Binnen het dorp doet ze alles lopend of op de fiets. Uitgaven Maaike geeft onder meer geld uit aan piano- en fagotles voor haar zoon en aan het lidmaatschap van een harmonie-orkest voor zichzelf. Verder betaalt ze per maand 135 euro voor haar werkruimte in Amsterdam. Haar laatste grote uitgave was twee tickets naar Taiwan, waar ze vorig jaar met haar zoon naartoe zou gaan. Die tickets worden omgeboekt. Hobby’s Tekenen, schilderen, muziek, dansen Huisdieren Een kat, een aquarium met vier guppies en een vijver met goudvissen. Maaike: „Ik teken ook graag dieren, dus de kat heeft al geregeld model gestaan.” Bedtijd Haar zoon ligt rond kwart voor negen in bed, zelf gaat Maaike tussen tien en elf slapen.