I staat voor intifada

‘I’m afraid to even write the word. Are we seeing the third one?”, twitterde de Palestijnse mensenrechtenactivist Iyad el-Baghdadi na de recente opstand van Palestijnen in de bezette gebieden én in Israël zelf. Het woord waar hij naar verwijst zonder het op te schrijven: intifada.

Of El-Baghdadi (nee, „not that Baghdadi”) het woord niet durft op te schrijven omdat hij bang is dat hij te vroeg juicht of juist vreest dat de gevolgen niet te overzien zijn is onduidelijk. Maar dat het woord beladen is staat buiten kijf.

Het Arabische woord intifada wordt meestal vertaald als ‘beving’, afgeleid van het stamwoord nafada, dat afschudden betekent. In het geval van de Palestijnen: het juk van de bezetter afschudden. Het woord kreeg tijdens de Eerste Intifada (1987-1993) bekendheid, en stond aanvankelijk synoniem met burgerlijke ongehoorzaamheid – een breuk met de Palestijnse terreurtactieken van de jaren zeventig. Geweldsuitbarstingen volgden niet veel later, maar de stenengooiende Palestijn tegenover de Israëlische tank begon de beeldvorming te bepalen – in het voordeel van de Palestijnse nationale beweging. Dat veranderde radicaal bij de Tweede Intifada, toen zelfmoordaanslagen een vast onderdeel vormden van de geweldspiraal.

Omdat intifada onlosmakelijk verbonden is met de bezetting en het dagelijkse leven daaronder, met alle ellendige beelden van dien, draagt het woord ook iets dystopisch in zich. In een scène van de film Children of Men (2006), die zich afspeelt in een Engeland dat in de nabije toekomst een totalitaire surveillancestaat is geworden, zien we de graffiti-boodschap ‘The Uprising’, met daarboven in het Arabisch ‘intifada’ gekalkt. Vlak daarna komt de hoofdrolspeler terecht in een chaotische begrafenisstoet die sterk doet denken aan beelden uit de Gazastrook.

Hoe gevoelig het woord ligt, blijkt uit een rel rond een kinderboek in 2017, uitgebracht in de VS. Het kleurrijke en vrolijk geïllustreerde alfabetboek met de titel P is for Palestine zou een antisemitisch element bevatten: de letter I staat voor, jawel, intifada („Intifada is Arabic for rising up for what is right, if you are a kid or a grownup!”). De Iraans-Amerikaanse kinderboekenauteur zei zich van geen kwaad bewust te zijn en verklaarde dat ze slechts een boek wilde schrijven waar Palestijnse kinderen kracht aan kunnen ontlenen. Toch werd het boek bij sommige boekhandels uit de schappen gehaald en werden voorleesmiddagen geschrapt, onder druk van sommige Joodse organisaties en ouders.

Met het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas in Gaza lijkt het i-woord afgewend. Voor nu.