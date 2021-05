Hoogste stijging huizenprijzen in bijna twintig jaar

De stijging van de huizenprijzen in Nederland was in april de hoogste in bijna twintig jaar. Koopwoningen waren in april 11,5 procent duurder dan een jaar eerder in dezelfde maand, blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Dat is de grootste stijging sinds mei 2001.

In de voorgaande maanden van dit jaar stegen de huizenprijzen ook al flink. Dat komt onder meer door het lage aanbod aan te koop staande huizen en de hoge vraag naar koopwoningen. Bovendien zijn de hypotheekrentes laag. En is het voor starters nu aantrekkelijker om een huis te kopen dan eind vorig jaar, omdat de overdrachtsbelasting voor starters sinds dit jaar is afgeschaft.

In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen in Nederland een dieptepunt, maar sindsdien is er sprake van een continue stijging. In 2019 zwakte deze stijging iets af, maar in de loop van vorig jaar trok die weer aan. In april van dit jaar waren de prijzen 63,5 procent hoger dan in juni 2013.

Lees ook: Hoe de overheid zelf de woningnood creëerde