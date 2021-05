Helpen pillen en crèmes met collageen tegen rimpels?

‘Deze vraag duikt ongeveer elke vijf jaar weer op”, zegt zelfstandig cosmetisch dermatoloog Loek Habbema. Die vraag is: helpt het smeren van een collageencrème, of het slikken van collageenpillen, tegen rimpels?

Eerst over collageen. In het oude biologieleerboek The Vertebrate Body vind je het in het hoofdstuk over ondersteunend weefsel, onder het kopje bindweefsel. Het boek heeft het over „stuffing of the body”. Een soort vulmiddel dus. Maar plastisch chirurg Paul van Zuijlen, werkzaam bij het Brandwondencentrum Beverwijk en bijzonder hoogleraar Brandwondengeneeskunde aan het Amsterdam UMC, noemt collageen liever „een verbinder”. Het verbindt letterlijk vele weefsels met elkaar, „en heeft een uitzonderlijke elasticiteit”. De huid is er een mooi voorbeeld van. Als de elasticiteit afneemt, gaat die huid rimpelen. Dat gebeurt bij veroudering, maar ook onder invloed van zonlicht en roken.

In de huid is collageen veruit het meest voorkomende molecuul. Het is een eiwit, opgebouwd uit aminozuren. Die rijgen zich aan elkaar tot lange ketens, en drie van die ketens verstrengelen zich tot een collageenmolecuul. Een heleboel van die collageenmoleculen vormen op hun beurt een vezel.

Bouwen luistert nauw

Collageen zit dus in een netwerk, zegt Van Zuijlen – zijn groep bestudeert het onder de laser scanning microscoop. Normaal liggen de vezels random, en opgekruld. „Het is een beetje een chaos.” Dat is heel anders bij collageen dat wordt gebouwd op de plek van een wond, en een litteken vormt. „Dat ziet er onder de microscoop heel mooi uit. De vezels liggen parallel.” Het bouwen van een goed collageennetwerk, en een gladde huid, luistert dus nauw. En je hebt er niet alleen collageen voor nodig. Het bouwen gebeurt door gespecialiseerde cellen, de fibroblasten. „Een collageenpapje op een brandwond smeren, werkt niet”, zegt Van Zuijlen. Je moet het collageen voorbehandeld op de wond aanbrengen, in een matrix, een soort steiger. „Zodat de fibroblasten erin kunnen.” Daarom denkt hij dat het smeren van een collageencreme op een rimpelige huid weinig doet. „Dat doet niks met de fibroblasten.” Maar hij zegt er bij dat hij geen expert is op dit gebied.

Habbema, die binnen de Nederlandse Vereniging van Dermatologen de groep van cosmetische dermatologie voorzit, heeft andere twijfels. Collageen is een groot molecuul. Volgens de site AAT Bioquest heeft het een moleculair gewicht van 300.000 dalton. Veel te groot om de huidbarrière te passeren. Moleculen die groter zijn dan 500 dalton komen daar in de regel niet doorheen. Voor collageen in pilvorm geldt iets anders. Dat moet eerst door de maag zien te komen – daar worden eiwitten afgebroken. Als de darmen al bereikt worden, moet het daar opgenomen worden, en naar de huid getransporteerd. „Hoe dan?”, vraagt Habbema zich af? Hij weet dat er ook supplementen zijn waarbij je collageen slikt bestaande uit twee of drie aminozuren. Maar de achterliggende theorie, dat deze stukjes worden herkend als abraakproducten en de fibroblasten aanzetten tot de aanmaak van nieuw collageen, „is niet bewezen”. Van de crèmes en pillen die al tientallen jaren op de markt zijn, is volgens Habbema „nooit enige effectiviteit aangetoond”. Studies die dat wel doen zijn „meestal gesponsorde, kleine studies.”

Habbema herinnert zich dat dermatologen zo’n twintig jaar geleden nog wel eens collageen ónder de huid spoten, tegen rimpels. Dat had enig effect, zegt hij. „Maar het is altijd een vraag gebleven of dat te wijten was aan het collageen, of aan de irritatie en zwelling van de huid.” Het effect duurde ook niet lang. „Een of twee maandjes, niet meer.”