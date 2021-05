Helft van verdachten en advocaten komt niet naar proces Martien R.

Zeker acht van de vijftien verdachten en hun advocaten weigeren nog aanwezig te zijn bij het proces tegen de van wapen- en drugshandel verdachte Martien R. uit Oss en zijn familieleden. Dat hebben de advocaten vrijdag laten weten, melden onder meer persbureau ANP en De Telegraaf. Ook R. zelf weigert nog naar de rechtszaal te komen. De rechtbank beraadt zich momenteel op de vraag hoe het verder moet in het omvangrijke proces, dat nog zeker twee maanden duurt.

De advocaten van de verdachten namen hun besluit nadat de rechtbank in Den Bosch donderdag besloot om vrijwel alle verzoeken van de verdediging af te wijzen. De advocaten hadden onder meer verzocht om extra verhoren van politiemensen, maar de rechtbank vond dat die al voldoende waren gehoord. Ook had de verdediging de rechtbank gevraagd het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren omdat justitie regels zou hebben overtreden bij het opbouwen van haar zaak tegen R. Ook hier ging de rechtbank niet in mee.

De verdachten en hun advocaten zeggen nu dat ze er geen vertrouwen meer in hebben dat ze een eerlijk proces krijgen. Hoofdverdachte Martien R. zei vrijdag in de rechtbank te weigeren „aan dit circus deel te nemen”. Hij beticht de rechters ervan bevooroordeeld te zijn en stelde dat het Openbaar Ministerie „liegt, bedriegt en manipuleert”.

De zaak tegen R. en zijn familieleden draait om de import van 1.561 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen in 2018 en een cocaïnetransport van 315 kilo in maart 2019. Ook worden ze verdacht van witwassen en het bezit van wapens. Overigens kunnen verdachten gedwongen worden hun zaak bij te wonen; dan kunnen zij er wel voor kiezen te zwijgen.

