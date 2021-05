Daar stond ik dan voor de vaccinatielocatie, een sporthal in Koog aan de Zaan. Onverwachte oproep in de hand. Voor me, een man die deed denken aan Geert Mak. Hij trok voor de schuifdeuren de linnen tas van zijn schouder en begon paniekerig te zoeken in zijn papieren. Binnen een geoliede machine.

Gründlich.

Toen ik rekende op de overheid waren ze nergens, nu ik nergens meer van uitga lijkt het perfect geregeld. Voor ieder vaccinatiehok een stoplicht, overal werkstudenten.

Dan in de nazorgzaal, na de prik.

Verplicht een kwartier op een stoel zitten.

Cohorten van vijftien, vijf rijen van drie stoelen per vak, de vakken van elkaar gescheiden door linten. Per vak één EHBO’er.

Die van ons herhaalde zich bij iedere nieuweling: „Ik monitor u.”

Ik scande de anderen.

Je ziet iemand van wie je denkt: als er al iemand onwel wordt, ben jij het, en jawel, even later begon juist die vrouw te roepen dat ze dacht dat ze misschien wel duizelig was. Ondersteund door twee EHBO’ers werd ze naar een rustige plek geleid.

Een jongen in een verwassen shirt zei, ik denk dat het ondersteunend bedoeld was, dat we natuurlijk niet wisten wat we toegediend hadden gekregen.

„Pfizer!”, zei een oudere vrouw, „en ik ben er blij mee ook!”

De jongen: „Zeggen ze...”

Voor de rest vooral rust, dankbaarheid en opluchting.

Bij mij juist onrust, niet vanwege de prik. Ik moest nog kinderen halen, werken en de vriendin kon ieder moment bevallen. Ik keek de minuten weg van de grote klok en genoot tegelijkertijd toch ook van het samenzijn met mensen met wie ik nooit samen ben. Hetzelfde gevoel bekruipt me ook altijd in een stembureau, alsof ik dan pas echt zie wie we samen zijn.

Naar buiten.

De vrouw die dacht dat ze misschien duizelig was, zat wijdbeens in het gras.

Ik vroeg hoe het ging.

„Ze hebben me medicijnen gegeven”, zei ze. „Een halve rol.”

Ze vouwde haar hand open.

Dextro Energy.

Ze wist niet of de eventuele duizeligheid door de vaccinatie kwam.

„Ik sta sowieso onder hoogspanning, en ik kan ook niet stilzitten.”

Terug naar de fiets.

Geschreeuw, mijn naam, een bekend gezicht uit het dorp, ook net gevaccineerd.

„Is dat kind er nou al?”

Ik schudde het hoofd, zei dat je zoiets niet kon plannen.

„Vertel mij wat…”, zei hij, leunend op zijn stuur.

„Twee keer een te vroeg gekomen keizersnee.”

Hij stak twee vingers op.

De medische wonderen stapelden zich op, er was hem al twee keer iets overkomen wat helemaal niet kan.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.