Gevechten tussen Palestijnen en Israëlische agenten in Jeruzalem

Bij de Al-Aksamoskee in Jeruzalem is het vrijdagmiddag kortstondig tot een confrontatie gekomen tussen Palestijnen en Israëlische agenten. Ongeveer twintig Palestijnen raakten gewond bij de schermutselingen die een uur duurden, meldt persbureau Reuters. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Enkele duizenden Palestijnse moslims hadden zich rond het middaguur bij de moskee verzameld voor het vrijdagmiddaggebed. Na afloop bleef een aantal van hen achter om te demonstreren en zo steun te betuigen aan de inwoners van de Gazastrook. Volgens een woordvoerder van de Israëlische politie gooiden enkele van de demonstranten stenen en molotovcocktails naar agenten, die in reactie met stungranaten schoten.

De confrontaties tussen de twee groepen kwam luttele uren nadat vrijdagnacht een staakt-het-vuren is ingegaan tussen Israël en de Palestijnse militie Hamas. Het geweld tussen die twee partijen escaleerde zo’n twee weken geleden, waarop dagen van raketaanvallen en bombardementen volgden. In totaal zijn daarbij zeker 243 Palestijnen en twaalf Israëliërs om het leven gekomen. Meer dan 1.900 mensen zijn gewond geraakt. In de Gazastrook zijn bovendien 16.800 huizen beschadigd geraakt - veel inwoners kampen met stroomuitval.

