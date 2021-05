Gematigde separatist Aragonés nieuwe premier Catalonië

Pere Aragonés is de nieuwe premier van de autonome Spaanse regio Catalonië. De 38-jarige Aragonés kreeg in het Catalaanse parlement in Barcelona een meerderheid van de stemmen, zo melden Spaanse media vrijdag. Achter Aragonés schaarden zich 74 parlementsleden; 61 stemden tegen zijn premierschap. Hij vertegenwoordigt de linkse partij Esquerra Republicana (ERC) en staat bekend als een gematigde separatist. Naast ERC bestaat de nieuwbakken regering in Catalonië uit de partij Junts per Catalunya (Samen voor Catalonië) en de radicaal linkse CUP (Kandidatuur Volkseenheid).

De voorgaande Catalaanse premiers werden de afgelopen zes jaar geleverd door de Junts per Catalunya. Bij de verkiezingen in februari kreeg die partij één zetel minder dan de ERC. Premier Aragonés zei dat de nieuwe coalitie „vooruit kan kijken naar een onafhankelijke republiek Catalonië”. De ERC wil dat gaan bereiken door vaak te overleggen met de Madrileense regering. Op nationaal niveau toonde de partij zich bereid het Spaanse kabinet op belangrijke momenten te steunen.

Daarin wijkt de partij af van de andere separatistische partij in de coalitie, de Junts per Catalunya, die een meer activistische politiek aanhangt in de strijd naar autonomie. Bij de verkiezingen kregen de separatisten voor het eerste in de geschiedenis meer dan 50 procent van de uitgebrachte stemmen, mede door de lage opkomst. Verder toonde de verkiezingsuitslag een gepolariseerd politiek landschap, waarbij uiterst links (CUP) en de zeer rechtse Vox terrein wonnen.

