‘Geen Huawei meer in kern netwerken Nederlandse telecombedrijven’

Het Chinese telecombedrijf Huawei levert geen kernapparatuur meer aan Nederlandse 5G-netwerken. Dat bevestigt Huawei vrijdag in Het Financieele Dagblad. Dit is het gevolg van een oproep van het kabinet aan de drie Nederlandse providers om apparatuur van „niet vertrouwde” leveranciers uit de kern van hun netwerken te halen.

T-Mobile lijkt de meeste gevolgen te ondervinden van het besluit omdat het grootste deel van het netwerk van deze provider is opgebouwd met Huawei-apparatuur. Het is nog onduidelijk wanneer dat bedrijf de apparatuur moet verwijderen. KPN wilde Huawei in het kernnetwerk sowieso al vervangen door apparatuur van het Zweedse Ericsson en Vodafone maakte nauwelijks gebruik van netwerkonderdelen uit China. Huawei levert nog wel antennes aan T-Mobile en KPN.

In 2019 riep het kabinet de drie netwerkproviders op om apparatuur van „niet vertrouwde” leveranciers te verwijderen uit de kern van hun netwerk - het gedeelte dat de regie over het mobiele net voert. Onlangs volgde een ministeriële beschikking waarin staat dat Vodafone, KPN en T-Mobile hun netwerk moeten aanpassen. Hoe de aanpassingen er precies uitzien is onbekend omdat de inhoud van de beschikking tot staatsgeheim is verklaard. Wel is duidelijk dat de beperking geldt voor zowel 5G als de al langer bestaande 4G-techniek. De providers willen een compensatie voor de gedwongen aanpassingen, die tientallen miljoenen euro’s zou kunnen bedragen.

Europa

Wereldwijd is Huawei marktleider in telecomapparatuur. De groei van het Chinese bedrijf heeft de autoriteiten in de Verenigde Staten en Europa doen vrezen dat Huawei telefoons afluistert of Chinese hackers toelaat, al is daar geen bewijs voor. Een half jaar geleden besloot de Zweedse regering om Chinese bedrijven als Huawei en ZTE uit veiligheidsoverwegingen te weren.

Ook het Verenigd Koninkrijk en België hebben pogingen ondernomen om Huawei buiten de deur te houden, waarmee de expansie van het bedrijf op Europese bodem werd belemmerd. Verschillende landen hebben de regels aangescherpt voor telecombedrijven nadat de Europese Unie daartoe had opgeroepen.